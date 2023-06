/VIDEO, FOTOGALERIE/ Devatenáctiletý rodák z Chyňavy Matyáš Šapovaliv strávil po dlouhé hokejové sezoně několik týdnů doma v Čechách, kde si kromě odpočinku a rodiny užíval například i babiččinu výtečnou kuchyni. Už za pár dnů se ale vrací do Států, kde ho čeká třetí sezona v dresu klubu Saginaw Spirit.

Matyáš Šapovaliv přivezl na setkání v Berouně stříbro z mistrovství světa | Video: Radek R. Kaša

„Bylo parádní vrátit se po roce domů, vidět se s rodinou a kamarády. Je to příjemná změna, která mě perfektně nabila. Navíc babička je skvělá kuchařka, která má všechny ty výborné omáčky zmáknuté, takže jsem si samozřejmě o pauze dopřával. Teď už jsem ale zpátky v přípravě,“ prozradil hokejista, který do Berouna přivezl ukázal stříbro z mistrovství světa.

Jeho babička Věra Zánová, která na setkání dorazila společně s Matyášovou maminkou a tetou, prozradila, že si Matyáš dá nejraději klasické knedlíky: „A k tomu svíčkovou nebo třeba knedlo, vepřo, zelo, to má rád.“

Jaké to je vychovat doma hokejovou hvězdu? Důležité je dítě do ničeho nenutit

A přišla řeč i na o dva roky mladší sestru Matyáše Adélu, která je rovněž talentovanou hokejovou útočnicí. Například na loňském Evropském poháru v Budapešti pomohla českému dívčímu družstvu do 16 let ke zlatu svým finálovým gólem.

A co babička Věra Zánová říká na hokejové úspěchy svých vnoučat? „Ale to víte, jsem radši, když jsou Adélka s Matym doma a mám je kolem sebe, protože se mi po nich stýská. Moc jim ale do života přeji, aby se jim takto dařilo dál. A hlavně, aby z nich byli slušní lidé a dobře se uplatnili,“ dodala.

Z Berouna do NHL

Mladý forward loni na Štědrý den podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s nejmladším týmem NHL Vegas Golden Knights, kterému se letos povedlo vyhrát Stanley Cup. Otázky přítomných dětí tedy například směřovaly k momentu, kdy byl Matyáš draftovaný. „Jaký to byl pocit?“ padl dotaz. „Zvláštní. Na jednu stranu úleva, že to vyšlo, a za tím hned přišlo obrovské nadšení,“ odpověděl Šapovaliv a připomněl, že k slavnostnímu draftu došlo na stadionu týmu Montreal Canadiens. Byl vybrán jako 48. hráč v pořadí.

Uplynulé dva měsíce se Šapy připravoval v Praze pod dohledem kondičního trenéra Ladislava Jenšíka. „Láďa mě na každou sezonu pokaždé výborně připravil. Teď máme od Vegas nastavený úkol, že potřebuji nabrat pár kil. Takže jedeme hlavně na objem. Do toho jsou nějaké výběhy po lesích a samozřejmě kolo,“ popsal hokejista.

Na lednovém mistrovství světa patřil mezi nejlepší hráče na vhazování. Pravděpodobně i díky tomu, že dlouho trénoval s Tomášem Plekancem, ještě když působil v HC Rytíři Kladno. „Pořád je ale co vylepšovat. Teď se třeba hodně zaměřuji na střelbu z různých situací,“ řekl skromně.

Triumf s Kanadou slavili i Kladeňáci, Šapovaliv má navrch smlouvu s Vegas!

Matyáše čeká za oceánem už třetí sezona v dresu klubu Saginaw Spirit, který působí v juniorské soutěži Ontario Hockey League. Do Států se vrací tento týden. „Teď je přede mnou turnaj nováčků a poté hlavní kemp ve Vegas, kde bych se chtěl udržet co nejdéle. Ideálně bych si chtěl s Knights zahrát přípravný zápas. Pak očekávám, že se vrátím do juniorky,“ poznamenal útočník.

Na úterní setkání dorazil také hokejový kouč a šéftrenér mládeže Berounských medvědů Petr Třinecký, pod jehož vedením dělal Šapy první hokejové krůčky. Oba společně vzpomínali na hokej v Berouně. Petru Třineckému byl poté věnován potlesk a uznání za jeho dlouholetou práci s mládeží.