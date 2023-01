Maminka Matyáše Dáša Šapovalivová prozradila, že se celá rodina schází doma u televize. Nadcházející finále přirozeně nemůžou vynechat a už jsou připraveni, že noční utkání o zlato budou samozřejmě sledovat celé. „Jsou to velké nervy. U každého zápasu jsme hrozně nervózní a držíme klukům pěsti. Kdybychom mohli vyrazit přímo na stadion do Halifaxu, tak to by byl ohromný zážitek. Ale je to moc daleko, takže jsme o tom ani neuvažovali. Dresy na sobě nemáme, ale určitě to velmi prožíváme,“ prozradila s úsměvem Dáša Šapovalivová.

FOTO: Supertalent Matyáš Šapovaliv začal s hokejem v Berouně. Dojde do NHL?

Matyáš již druhou sezonu působí ve Spojených státech v dresu klubu Saginaw Spirit. Noční zápasy jsou tak pro jeho rodiče běžnou záležitostí. „Už jsme si tak nějak navykli, protože Matyho zápasy sledujeme pravidelně. Po finále mistrovství světa si půjdeme lehnout, manžel má sice volno, já ale ráno normálně vyrazím do práce,“ pokračuje maminka.

Po postupu do finále mladých českých hokejistů si rodiče s Matyášem stačili zatím vyměnit jen několik SMS zpráv. „Maty vždycky volá, ale po tom úspěchu, co přešli přes semifinále, jsme to zatím nestihli. Je to pro nás ohromná radost a klukům posíláme velké gratulace. Bylo by moc krásný, kdyby to dneska v noci vyhráli. Moc bych jim to přála, ale už samotný postup je velkým úspěchem,“ dodala Dáša Šapovalivová.

Jaké to je vychovat doma hokejovou hvězdu? Důležité je dítě do ničeho nenutit

Jak potvrdil hokejový agent Matyáše Martin Podlešák, který také působí jako trenér v Berounských medvědech, český mladý forward se po celý turnaj cítí výborně. „Matyáš říká, že parta, co tam trenéři postavili, je skvělá a tým si velice rozumí. Jako první centr cítí obrovskou zodpovědnost. A tím, že podepsal na Štědrý den smlouvu s Vegas Golden Knights, tak říkal, že ho to v žádném případě nerozptýlí a hlavu má nastavenou na to mistrovství. V juniorce hraje od začátku letošní sezony výborně, a to si převedl i na šampionát,“ poznamenal Podlešák.