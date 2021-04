„Od začátku jsme měli plán, šli jsme si za tím, a jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce,“ řekl spokojeně Růžička.

Můžete přiblížit, v čem spočíval ten plán?

(pousměje se) To bylo vidět na ledě, nijak bych víc neřešil. Měli jsme prostě plán, a toho jsme se drželi.

Poprvé v play-off se trefili Petr Vrána s Michaelem Špačkem. To je dobře pro ně i celý tým, viďte?

Jasně, jsou to špičkoví hráči. Špágr to má vše před sebou, Péťa si prošel spousty zápasů v cizině i tady. Na tréninku je to vidět a oba to potvrdili i v zápase, že když se do šance dostanou, tak ji i promění. Jsem rád, že jim to tam padlo.

Nehecovali jste Petra Vránu, aby začal střílet, protože byl šest utkání bez rány?

Abych řekl pravdu, tak o tom jsem ani nevěděl. Já to s Péťou neřešil, nevím, jestli se kluci mezi sebou v šatně hecovali. Já nic neslyšel. Samozřejmě při tréninku nějaké fórky jsou, ale na toto téma snad nic nepadlo.

Co říkáte na dvě asistence obránce Davida Musila? To u něj není časté…

Jsem za něj rád. Na ledě odvádí spoustu práce, která není vidět, není to úplně příjemná práce a dnes má dva body. Třeba u mě to byla skvělá střela, která se mi podařila tečovat. Ale ty body si zaslouží. Jsou pro něj odměnou.

Podruhé v sérii jste neinkasovali, je to pro vás důležité?

Určitě je. Jak pro nás, tým, tak i pro Kácu (brankáře Kacetla), je to důkaz, že odvedl dobrou práci. Ale ještě není nic hotové. Jedeme do Boleslavi a tam to bude těžké.

Zatím jste vždy dali první gól. To asi také hraje roli, že?

Třikrát se to podařilo udržet, dvakrát ne, takže z tohoto pohledu to asi úplně důležité není. Víme, že první gól tým uklidní a hraje se lépe, než kdyby byl stav nerozhodný. V této sérii si ale myslím, že to úplně roli nehraje.

Co bude klíčové, abyste sudý zápas tentokrát vyhráli?

Určitě si k tomu něco řekneme. Víme, že je to vždy nahoru dolů, jednou my, jednou oni, ale uvidíme až tam.

Na ledě nechybí ani šarvátky, v pátém zápase třikrát na každé straně vylučovalo za hrubost. Je znát, že je to už vyhrocenější?

Asi jo. Je vidět, že série má už nějaký vývoj, jsou tam nějaké dvojice, nebo skupiny hráčů, kteří si lezou na nervy a to vše k tomu patří. V play-off nikdo nechce prohrát a každý tam nechává všechno.