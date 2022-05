Už dopoledne Růžička zašel na místní víceleté gymnázium, kde před lety studoval a jak sdělil Deníku pořadatel akce Radek Dolejš, byl Růžička před začátkem víc nervózní než před rozhovorem do televize.

Odpoledne pak akce pokračovala autogramiádou na Hlinkách, kde si fanoušci nejdřív oba borce poslechli, pak se mohli vyfotit s pohárem a nakonec získat cenné podpisy.

"Akci jsme měli už před covidem a zase se povedla. Podle mne je důležité, aby mladí sportovci právě teď, kdy jich ubývá, si mohli sáhnut na svoje vzory, aby je viděli na vlastní oči. V klubech vidíme, jak dětí ubylo a to je škoda," říká Radek Dolejš, jenž měl připraveno i jedno překvapení, dorazit totiž měl i čerstvý bronzový medailista z MS Tomáš Kundrátek. "Z jistých důvodů se mu to nepovedlo," usmál se Dolejš v narážce na mohutné oslavy reprezentantů po příletu do Čech.

Berouňané ale hlavně dostali svého Martina Růžičku. Ten získal mistrovský pohár už popáté. Jednou se mu to povedlo v dresu Sparty, za kterou hrával od dětství, čtyřikrát s Třincem, kde našel druhý domov a několikrát se stal i nejlepším útočníkem extraligy.

I teď, v šestatřiceti, patří mezi základní pilíře Ocelářů. V sezoně posbíral parádních 48 bodů a v play off jich připojil devět.

Hráč, který v mládeži prošel i sousedním Kladnem (získal s ním také titul, ale juniorský), vyzkoušel si kanadskou juniorku (Everett a Lethbridge) a mezi muži kromě Sparty i dresy Znojma či ruských Chabarovsku a Čeljabinsku, bude i v příštím ročníku pokračovat v Třinci, kde má platnou smlouvu.