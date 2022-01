„Týden hokeje je mnohaletou tradicí českého hokeje, která běží celorepublikově vždy v lednu a září. Cílem je mimo jiné seznámit děti a jejich rodiče s prvotním hokejovým zážitkem,“ říká Petr Třinecký, šéftrenér mládeže HC Berounští medvědi, který v klubu působí už dlouhých 24 let.

Některé děti stály na bruslích úplně poprvé, takže náplní tréninku bylo především seznámení s ledem. „Trenéři se s asistencí některých našich mladých hokejistů dětí ujali a s pomocí hrazdiček jim pomohli s prvními krůčky po ledě. Poté jsme je učili základní kroky či práci s rovnováhou. Jsou to takové ty první věci k bruslení, co se dělají,“ říká Třinecký.

Na stadion se vrátí zhruba polovina zájemců. „Je to tak padesát na padesát. To znamená, že se asi polovina dětí rozhodne pokračovat. Není to zas tak špatné, jsme ale rádi za každého malého sportovce, který přijde zpátky,“ říká Třinecký.

Časově náročné

Na berounský zimák dorazil se svým synem také Jan Klas z Tmaně. „Přišli jsme, aby se kluk naučil bruslit. Základy se mu určitě hodí. Třeba ho to osloví a do budoucna se z něj stane hokejista. Už trénujeme fotbal a v hokeji vidíme další rozvoj. Určitě je dobré si vyzkoušet několik sportů, aby si syn poté mohl vybrat,“ řekl tatínek.

Trenér Třinecký vyvrací, že by hokej byl finančně velmi náročným sportem. „Při podpoře, kterou Český hokejový svaz posílá do klubů, si myslím, že to už tak není náročné,“ míní.

Na stadionu je například k zdarma vypůjčení výstroj. První dva měsíce tréninků jsou navíc na zkoušku a bez poplatků.

„Poté se za žáčky platí pouhých 500 korun měsíčně. Dobře fungují bazary s výstrojemi,“ dodává Třinecký. Úskalí vidí spíše v časové náročnosti.

„Určitě je důležité si to dobře rozmyslet, co se týče časového vytížení, protože děti jsou od září během sezony prakticky každý víkend na nějakém turnaji,“ uzavírá.