Rozhodl jsem se hlavně proto, že se tady pozastavila soutěž kvůli covidu. Dohodl jsem se tedy s agentem, že bych to šel zkusit. Měl jsem menší tryout a trenérovi jsem se líbil, tak mi nabídl, že bych tam mohl dohrát sezonu.

Jaká to byla změna?

Hokejově to nebyla zas tak velká změna. Je to trošku rychlejší liga, ale taky jsme moc zápasů v sezoně neodehráli. Nejtěžší bylo se osamostatnit a naučit se žít sám.

Teď už za sebou máte kompletní sezonu ve finské lize. Jak vám tamní styl hokeje sedí?

Hrají bruslivý hokej, což mi vyhovuje, protože bruslení je moje nejsilnější stránka. Finský hokej mi sedí.

A jak se vám ve Finsku líbí po stránce života? Vyhovuje vám finská mentalita?

Taky mi to sedí. Uvědomil jsem si tam, co vlastně chci. Že chci mít hokejovou kariéru a někam to dotáhnout. Teď proto dělám všechno. Snažím se jíst zdravě, víc makám… Místní mentalita mi taky pomohla. Ovlivnilo mě to.

Z Kladna jste odcházel coby dorostenec, letos už jste ale nakoukl i do juniorky. Jaký to byl rozdíl?

Rychlostně to rozdíl nebyl, znát to bylo po silové stránce. Tam už hrají opravdu chlapi. První dva tři zápasy jsem si na to zvykal, ale pak už to bylo v klidu.

Probojoval jste se i na mistrovství světa do osmnácti let, kde se vám celkem dařilo. Jaká to byla zkušenost?

Určitě super. Na začátku sezony po Hlinka Gretzky Cupu jsem nevěřil, že bych se na mistrovství mohl dostat. Byla to super zkušenost, je vidět, že už se tam hokej bere vážně. Opravdu velká zkušenost.

Blíží se draft do NHL, kde by mohlo dojít taky na vás. Pokukujete po něm?

Určitě bych byl rád, kdyby se zadařilo a někdo si mě vybral. Snažím se ale nesoustředit se na to a hlavně makat a připravit se na další sezonu, aby byla co nejlepší. Když budu draftovaný, tak budu rád a budu makat ještě o to víc.

Byl jste v kontaktu s některými kluby?

Volal jsem si se skautem ze San Jose.

Z vašeho ročníku z Kladna by mělo dojít i na Matyáše Šapovaliva a Marka Alschera. Bavili jste se o tom spolu?

Na mistrovství jsme to moc neřešili. Snažíme se to nevnímat a neřešit, ale hlavně se soustředit na příští sezonu. Marka Alschera jsem dlouho neviděl, na mistrovství s námi nebyl a teď se moc nevídáme. Jen si občas napíšeme, ale draft tolik neřešíme.

S Markem Alscherem jste se potkali ve Finsku v jednom týmu. Jak vám pomohlo, že tam byl další Čech?

To mi pomohlo nejvíc. Znali jsme se už z Kladna, byli jsme dobří kamarádi a ve Finsku mi nejvíc pomohl právě on. Ukázal mi, jak to tam chodí, jak komunikovat s trenéry, jak trénovat. Spřátelili jsme se tam ještě víc, teď jsme opravdu dobří kamarádi.

Jaké jsou vaše plány do další sezony? Zůstáváte na severu, nebo se chystáte třeba za oceán?

Zůstávám na severu, podepsal jsem další smlouvu ve Finsku. V juniorce ve mě mají důvěru, takže věřím, že to pro mě bude nejlepší krok. Soustředím se na to.

Máte ambice zabojovat o místo v áčku Lahti?

Určitě ambice mám. Když se mi podaří začátek sezony, tak bych snad mohl dostat pár zápasů nebo s nimi alespoň trénovat.

Mohl by vaše plány změnit případný úspěch na draftu?

Kdyby tým chtěl, abych hrál zámořskou juniorku, aby mě měli blíž a mohli mě sledovat, tak bych tam asi šel. Jestli mě nechají se vyhrát ve Finsku, tak budu rád. Rád bych ve Finsku pokračoval. Pokud by to ale viděli jinak, tak by to nebyl problém.

Jak trávíte letní období bez hokeje?

Moc prázdnin jsme neměli. Po mistrovství jsem si dal týden volno a zase jsem začal trénovat s kladenskou juniorkou. Ve čtvrtek máme poslední trénink suché přípravy. Pak ale bude pauza jen tak na týden a potom zase budeme makat. Věřím, že půjdu do Finska připravený.

Jak velká výhoda je, že máte možnost trénovat s kladenskou juniorkou a nemusíte makat sám?

Je to velká výhoda. Znám skoro celý tým a vždycky je lepší běhat s kamarády, které znám, než běhat sám. Dodává to i motivaci, hecujeme se navzájem. Je to lepší než makat sám.

