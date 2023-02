Třetí hrací den ukázal, že hráči přes svátky o chuť na góly rozhodně nepřišli. Lemře se sice podařilo najít recept na branky až v druhé polovině, Fretky však nakonec porazila rozdílem sedmi branek. O poznání vyrovnanější zápas pak sehrála s Hýskovem, kterému měla po prvním hracím dni co vracet. Stejně jako v předchozím vzájemném zápase se také v odvetě rozhodlo v druhé patnáctiminutovce, která však tentokrát dopadla lépe pro nižborskou Lemru. Ta si tak z třetího hracího dne odnesla plný počet bodů.

Hýskovští Coyotes neměli důvod k radosti ani po druhém zápase, ve kterém zatížili konto Raiders pouze dvěma góly, a naopak sami odcházeli s šestnáctibrankovou nadílkou. Kladenští Nájezdníci svou dominanci potvrdili i v prvním zápase hracího dne, ve kterém proti Skvadře udrželi čisté konto, a navíc jí nasázeli dvanáctigólový příděl.

Skvadru Azuru nečekalo první lednovou sobotu opravdu nic lehkého, přesto se jí povedlo senzačně obrat Diablo o dva cenné body. Vypjatý zápas šel totiž až do nájezdů, ze kterých se nakonec radovala právě Azura. Co se týče berounského Diabla, to i přestože s Fretkami uhrálo tři body, prohra po nájezdech je může v titulovém boji opravdu mrzet. Raiders je totiž předehnalo a po třetím hracím dni drželo křehký jednobodový náskok na čele.

Po čtrnácti dnech se s hokejbalem vrátila do Nižbora i vydatná sněhová nadílka, která neušetřila ani hrací povrch a jako první si tak vzniklé „kluziště“ přišli vyzkoušet Coyotes a Fretky. Z úvodního duelu dne vyšel lépe první jmenovaný tým, který skončil těsně pod hranicí deseti vstřelených branek. Kojoti byli úspěšní i ve druhém utkání, kdy těsnou výhru 5:4 urvali díky třem gólům ve druhé polovině, na které už Skvadra Azura nedokázala odpovědět. Ta nezvládla ani druhé těsné utkání, ve kterém prohrála s Lemrou stejným výsledkem jako v předchozím vzájemném klání.

Největším tahákem čtvrtého hracího dne bylo rozhodně střetnutí Raiders s Diablem, ve kterém šlo o prvenství v tabulce. První polovinu jasně opanovali Raiders, kteří dokázali rozbít útočnou snahu soupeře a vstřelili hned čtyři góly. Druhá polovina sice vyšla lépe Diablu, konečný stav však pozměnilo pouze kosmeticky.

Druhá utkání těchto týmů byla v obou případech vítězná, Raiders porazili Fretky vysoko 15:3 a ani Diablo nepřipustilo proti nižborské Lemře žádné drama.

S jakým tabulkovým postavením půjdou týmy do posledního hracího dne, které se odehraje v první únorovou sobotu? Raiders Kladno si díky výhře nad Diablem navýšilo vedení na čtyři body a stačí jim tak pouze jedno vítězství na zisk titulu. Lemra Nižbor dokázala v lednu vyšplhat z předposledního místa na třetí a vzhledem k nadcházejícím soupeřům má největší šanci zde zůstat. Na čtvrté Coyotes Hýskov totiž čekají dva obtížné zápasy, čehož může využít i Skvadra Azura, která má šanci postoupit z pátého místa o příčku výš a nechat Kojoty za sebou. Poslední místo mají jisté HBC Fretky, které bez bodu nemohou se svojí pozicí nic udělat.

Ve stejném dni proběhne i vyhlášení výsledků, proto se neváhejte přijít podívat na poslední boje této tradiční soutěže.

