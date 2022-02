,,Vy nám děkujete za reprezentaci, ale my vám musíme poděkovat,“ řekly velmi skromně obě kolínské hráčky. ,,Kdykoliv potřebujeme, vyjdete nám vstříc, pustíte nás na led, na tréninky,“ pokračovaly a Alena Mills nezapomněla zmínit, že po podzimním odjezdu z Finska strávila na kolínském ledě před olympiádou více než dva měsíce. Trénovala s juniorkou.

Teď se obě z Čech zase na dlouho vytratí. Kateřina Mrázová se vrací do Švédska. ,,Už v úterý hrajeme první zápas. A čeká nás nabitý program. Hned v prvním týdnu máme pět zápasů. Pak už play off,“ uvedla Mrázová.

Václavu Kopáčkovi chybí velimská parta. Přemýšlel ale už také o konci kariéry

Mills po dlouhé době letí do Ruska. Tam bude za svůj čínský klub hrát zhruba do konce dubna, a pak už bude ona i její kolegyně Mrázová řešit sezonu nadcházející. Obě se ale shodují, že to je ještě daleko.

A jaké že jsou jejich vzpomínky na olympiádu?

Atmosféra mezi sportovci

Mrázová: ,Všichni byli strašně milí, pohodoví, zdravili se. Nikdo neřešil, jestli jsme na olympiádě poprvé nebo popáté, jestli jsme lídři, nováčci. Martina Sáblíková byla velmi přátelská, kamarádská. Odpovídala velmi ochotně na všechny naše otázky. A že jsme jich kolem rychlobruslení měli opravdu hodně.

Olympijské medaile

Mrázová: Viděli jsme je. Martina Sáblíková nám její medaili půjčila, nechala ji kolovat.

Strava

Mills: První den jsme si říkali, že to docela jde, ale pak se opakovalo to stejné jídlo pořád dokola. Nebylo na výběr.

Mrázová: Po stránce sportovní a zdravé výživy to nebylo úplně ono. Nevytáhli se ani jejich čínským jídlem. Navíc ke konci už docházely zásoby. Během posledních dnů ke snídani třeba už nebyl ani džus a voda. Kdo neulovil čaj, neměl nic. Navíc se nedalo nikde nic koupit. Byli jsme v bublině a mimo vesnici se nesmělo vůbec.

Vlajkonoška Mills

Mills: ,Nést vlajku? Obrovský zážitek. To jsem ještě nevstřebala.

Volný čas v Pekingu

Mrázová: Byla jsem ráda, že jsme měli pár dnů navíc po turnaji. Mohli jsme se jít podívat i na ostatní sporty. Byli jsme na snowboardu, na rychlobruslení.

Mills: Z olympijské vesnice jezdila autobusová linka pro sportovce na sportoviště, takže jsme mohli tímto způsobem jet, kam bylo potřeba. Ale třeba na lyžování jsme se vůbec nedostali. To bylo tři hodiny cesty tam, tři zpět a logisticky to nešlo vůbec vymyslet vzhledem k našim povinnostem, tréninkům a podobně.

Gólmanka Peslarová v All Star týmu olympiády

Mills: Hezky, super. Pro mě to není překvapení. Zaslouženě je v All star teamu. Už měla být dávno. Zachytala výborně. Jé, to mám radost.

Finálový zápas Kanada - USA

Mills: Viděla jsem asi dvě třetiny. Kanadě jsem fandila. Kanada vypadá poslední asi dva roky líp než Amerika. Zaslouženě vyhrála.

Český skoro zázrak proti USA

Mrázová: Jdeš střídání od střídání. Krok po kroku.

Mills: Jdeš na střídání, chceš získat puk. Chceš vyhrát, jako každý zápas. Nepřemýšlíš o zázraku. Američanky si myslely, že to bude rutinní zápas, který jasně vyhrajou. My je hodně potrápily a docela dlouho. Byly pak už úplně frustrované.

Na co nikdy v souvislosti s olympiádou nezapomenou?

Mills: Pro mě je to asi to, kolik lidí jsme vtáhli do hokeje a do ženského hokeje. Dozvěděli jsme se, že třeba ve škole rozebírali o češtině věty z článku o nás, o hokejistkách. Mě psali lidé z celého světa. Stmelili jsme hokej v Čechách. I chlapi hokejisté chodili a říkali, že je super na nás koukat.

Druhá věc byl zápas s Američankami jako takový. Američanky mají oproti nám úplně jiné podmínky, mají platy od svazu, mají 80 000 registrovaných hráček. U nás to jsou jen 4000 a tam jsme ukázaly, že jim můžeme konkurovat.

Mrázová: Souhlasím s Álou. Trochu jsme změnili pohled na ženský hokej. To byl jeden z cílů, který jsme měli. A pak nikdy nezapomenu na zahájení olympijských her, na ceremoniál. To byl zážitek a čest reprezentovat. Když jsme vešli na stadion, měla jsem úplně černo před očima. Velký zážitek.

Třetí odchovankyně Kolína Noemi Neubauerová již odcestovala z České republiky.