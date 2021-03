Navíc jsou rozpuštěné ledy na menších zimních stadionech, kde byly zrušeny soutěže. Na dotazy Deníku odpovídal útočník HK Králův Dvůr Ondřej Šnaidauf.

Krajské hokejové soutěže byly ukončeny. Očekávali jste to?

Krajské a nižší soutěže byly zastaveny začátkem října 2020. V tu dobu jsme nečekali, že to znamená konec pro nadějně rozjetou sezonu. Dál jsme trénovali individuálně, každý hráč dostal osobní plán od trenérů Kameše a Novotného. Udržovat se ve fyzické kondici je důležité obzvláště v dnešní době, která je velmi těžká především na kondici psychickou.

V krajské lize mělo dojít na derby Králův Dvůr – Žebrák. Mohl to být pro diváky svátek?

Na zápas s Žebrákem jsme se opravdu všichni moc těšili. Takové derby tady dlouho nebylo. Jak pro fanoušky, tak pro nás by to byl skvělý zážitek, snad se ho dočkáme v příští sezoně. Navíc se s hráči Žebráku velmi dobře známe, o to by ten zápas byl pikantnější.

Může mít neodehraná sezona vliv na fungování vašeho klubu co se týká financování?

Neodehraná sezona vliv na financování klubu mít určitě nebude a nemůže. Všechny závazky jsou pokryté. Finanční agendu vede předseda klubu Jozef Kucharzyk a musím říct, že o nás v tomto směru pečuje velmi dobře. Každopádně velké díky patří městu Králův Dvůr za jeho podporu, jak finanční, tak ostatní. Je skvělé, jakou podporu město Králův Dvůr dává sportu a volnočasovým aktivitám.

Co hráči, těm utekl další rok bez hokeje. Nebudou někteří skeptičtí směrem k přípravě a tréninku na další sezonu?

Věřím, že se zpět do přípravy vrátíme v plném počtu. Asi bude potřeba trochu zapracovat na fyzičce, ale to je prostě tak, když tři čtvrti roku nemůžete na led a bruslit. Osobně to mám tak, že se na návrat k hokeji strašně těším. Chybí mi nejen sport jako takový, ale i parta kamarádů, kterou v královácké kabině máme.

Jak dlouho jste vlastně využili ledovou plochu?

Teď už to je půl roku, co jsme nebyli na ledě. Snad se brzo budeme moct zase sklouznout.

Nezkusí někteří hráči třeba in-line, pokud situace dovolí?

Někteří spoluhráči chodí hrát v letních měsících in-line hokej jako doplňkový sport. Takže když situace dovolí, tak si myslím, že budeme rádi úplně za cokoliv. Fotbálky nebo beach volejbal máme také rádi.

Pojďme odlehčeně k fotbalu. Jak se vám líbilo natáčení s Pavlem Horváthem?

Dobrá otázka (úsměv). S Pavlem Horváthem jsme natáčeli video pořad, který nahrazoval galavečer výkonnostního fotbalu, kde jsme jako Fortuna partnerem. Byl to pro mě zážitek. Pavel je profík a vtipálek. To je takový ten typ člověka, že ať se s ním bavíte o čemkoliv, tak všecko převrátí ve srandu, prostě takový ideální parťák do hospody na pivo.

Sledujete extraligu a koho nejraději uvidíte ve finále?

Play off hokejové extraligy je v plném proudu. Pro mě je největším favoritem na titul Sparta, mají výborný tým se skvělými gólmany, tam je prostě jedno, kdo půjde do branky. A právě o gólmanech play off je. A navíc mi přijdou takoví hladoví po úspěchu, je cítit, že už dlouho nic nevyhráli. Určitě budu také sledovat výkony třineckého střelce Martina Růžičky. Martin je Berouňák, známe se i osobně. Je to neskutečně pracovitý a skromný člověk. Drží si stále obdivuhodnou výkonnost. Sparta proti Třinci, to si myslím, že by bylo to nejlepší, co bychom mohli ve finále extraligy vidět.