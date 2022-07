24. srpna se proto v Edenu utkají dva našlapané týmy. Výběr Slavie povede Richard Farda, výběr hvězd pak František Výborný. Hlavní hvězdy se ale budou prohánět po ledě. S Bednářem a Tomicou obléknou stejný dres Tomáš Hertl ze San Jose, mistr světa z roku 2010 Roman Červenka nebo vítěz fotbalové Ligy mistrů Vladimír Šmicer.

Na druhé straně ve výběru hvězd pak zastoupí fotbalovou sekci Horst Siegl, který nastoupí mezi špičkovými hokejisty. Účast přislíbil nejlepší český hokejista posledních let David Pastrňák nebo bývalí úspěšní hráči jako Martin Ručinský, Petr Nedvěd, Žigmund Pálffy, Petr Čajánek, David Výborný nebo Petr Ton.

„Myslím si, že by to mohla být povedená show a taková hezká tečka za mojí a Markovou kariérou,“ přeje si Bednář, který spolu s Tomicou zve do Edenu všechny fanoušky.

„Věřím, že dorazí hodně fanoušků a společně s námi zavzpomínají na úspěšné roky, které jsme tady prožili. Myslím si, že se nám povedlo přivést zajímavá jména a lidi se určitě nebudou nudit,” dodává Tomica.

A vzpomínat bude skutečně na co. Bednář během své kariéry získal jeden extraligový titul, dva poháry pro vítěze švýcarské ligy a z triumfu se radoval i v Rusku. Na mezinárodní scéně bral stříbrnou medaili z mistrovství světa. O Bednářových nesporných kvalitách hovoří i více než stovka startů ve slavné NHL.

To Tomicovi se do zahraničí nikdy prorazit nepodařilo. Zato ale rozdával radost hokejem doma v Česku. Se Slavií bral hned dva extraligové tituly a s reprezentací do 20 let se stal mistrem světa. Dodnes je navíc slavistou s nejvíce odehranými zápasy.

Oba zkušení hráči ukončili své bohaté kariéry před minulou sezonou, přičemž Bednář působí ve Slavii momentálně jako sportovní manažer. Oba teď za svým působením na ledových plochách udělají definitivní tečku. Rozlučkový zápas se v Edenu odehraje ve střed 24. srpna od 18 hodin a vstupenky jsou stále v prodeji.

Sestavy týmů

HC Slavia Praha: Jaroslav Bednář, Marek Tomica, Tomáš Hertl, Roman Červenka, Tomáš Vlasák, Michal Vondrka, Pavel Kolařík, Michal Sup, Tomáš Žižka, Jan Novák, Vladimír Šmicer, Petr Jelínek, Vladimír Růžička ml., David Štich, Jiří Vašíček, Martin Altrichter, Lukáš Hronek, trenér Richard Farda.

Výběr Hvězd: David Pastrňák, Martin Ručinský, Petr Nedvěd, Žigmund Pálffy, Petr Čajánek, Jaroslav Modrý, Miloslav Gureň, Petr Sýkora, Jaroslav Hlinka, David Výborný, Petr Ton, Viktor Hübl, František Lukeš, Roman Kukumberg, Petr Tatíček, Zdeněk Toužimský, Horst Siegl, Jiří Novotný, trenér František Výborný.

