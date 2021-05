Po jak dlouhé době jste doma v Praskolesích?

Doma jsem byl naposledy na Vánoce, takže skoro po čtyřech měsících.

Jak se žilo v době koronakrize ve Švýcarsku? Byl jste s rodiči ve spojení?

Ve Švýcarsku jsou teď podobná opatření jako v Čechách, ale třeba do školy chodíme pořád. S rodiči jsem díky internetu ve spojení každý den.

Mohli jste normálně trénovat nebo to bylo nějak omezené?

Omezení se nás vlastně nijak nedotkla, protože náš tým byl extraligový. Mohli jsme trénovat i hrát celý rok, i když bez diváků.

Připomeňte v jaké soutěži a za jaký tým jste nastupoval?

Hrál jsem nejvyšší dorosteneckou ligu Švýcarska U17 Elit za tým Rapperswil Lakers.

Získali jste bronz, jak jste k němu dospěli?

Celou sezonu jsme se drželi na vrcholu tabulky, po základní části jsme byli na druhém místě jen díky horšímu skóre než první tým Curychu.

Mohli jste mít i na víc?

Myslím, že jsme měli na to hrát o zlato, ale trenér bohužel při některých rozhodujících zápasech netaktizoval, protože chtěl, aby hráli všichni hráči.

Jaké byly ohlasy v klubu, od rodičů a přátel?

Bronz je pro nás velký úspěch, dorost Rapperswilu hrál play-off naposledy v roce 2010, takže ohlasy byly jen pozitivní. Rodiče jsou taky spokojeni a kamarádi mi to přejí. Hodně jich naše zápasy sledovalo přes on-line přenosy, takže u toho mohli být se mnou.

Co vaše osobní statistiky?

Někdy od října jsem byl nejlepší střelec celé extraligy a na prvním místě jsem vydržel až do konce základní části. Na celkové body jsem byl druhý. Měl jsem i nejvíc vstřelených hattricků, zatím to byla moje nejlepší sezona, takže já jsem velmi spokojen (úsměv).

Dalo se to skloubit se školou?

Školu zvládám v pohodě, dost mi vycházeli vstříc, třeba v uvolňování na zápasy ve všední dny.

Co bude v nové sezoně, zůstáváte ve Švýcarsku?

Ano, zůstávám ve Švýcarsku, ale budu muset přestoupit do jiného klubu, protože juniorský tým Rapperswilu bohužel nehraje extraligu. Zájem o mne mělo víc týmů, před odjezdem do Čech jsem byl pozvaný na zkušební trénink a pohovor do Davosu, což byl můj sen. Trénink se mi povedl a snad už můžu říct, že v nové sezoně budu oblékat jejich dres.

Přecházíte tedy do vyšší věkové kategorie, bude to těžké?

Přesně tak, budu nejmladší ročník v extralize juniorů, takže těžké to určitě bude, ale já se tím nějak popasuju, je to výzva.

Ve Švýcarsku teď začalo semifinále dospělých, sledujete to a jak se to dá srovnat s naší extraligou?

Jasně, že sleduju. A-tým Rapperswilu teď hraje dobře a postoupil už do semifinále, takže jim držím palce. Švýcarský hokej mi přijde velmi rychlý, disciplinovanější, ale ne vždycky tak chytrý jako český.

Naší nejvyšší soutěž jste sledoval?

Samozřejmě, fandil jsem hlavně Spartě… Mrzelo mě, že nepostoupili do finále, měli velmi kvalitní tým a měli na to vyhrát.

Nesmíme zapomenout na reprezentaci. Očekáváte pozvánku do dvacítek?

Určitě bych byl rád, kdyby přišla, ale teď na to vůbec nemyslím. Soustředím se hlavně na novou sezonu v novém klubu. Bude to velká změna a bude to náročné, ale těším se na to.