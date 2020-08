„Byl vhozen do hodně obtížné situace, ale myslím, že to zvládl. Měl tam opravdu pěkné situace,“ zastal se mladého českého brankáře, který z patnácti střel dostal tři branky, bostonský vůdce Zdeno Chára.

Zatím posledním kladenským odchovancem, který debutoval v NHL, byl útočník Jiří Sekáč. V dresu Montrealu se mu to povedlo 8. října 2014. Tehdy nešlo ještě o takovou událost, protože Sekáč ještě navazoval na tradici, kdy v některých letech bylo draftováno i několik kladenských odchovanců a v NHL jich debutovala také docela slušná řada.

Ty časy už skončily, Kladno stejně jako celý český hokej už ke špičkovým základnám světového hokeje nepatří, v posledních letech už vyskakuje kvalitních talentů jako šafránu (Pastrňák, Vrána, Hronek).

A s nimi Dan Vladař. Vzor odhodlání, touhy, trpělivosti. Vždyť v Americe čekal na svou šanci už pět let, tohle jen tak někdo nevydrží. V juniorce a pak na farmě. A ještě za dvojicí Tuuka Rask – Jaro Halák. Oba skvělí, těžko se přes ně dostat. Jenže Rask se play off z obav před Covidem-19 zúčastnit nechtěl, odcestoval domů do Finska a rázem tady byla naděje pro Dana Vladaře. Jenž navíc před pár dny podepsal s Bostonem novou tříletou smlouvu. Medvědi s ním počítají.

Mimochodem nejde o klasického odchovance Kladna, ale konkurenční Sparty, který přišel do Kladna díky pomoci agenta Aleše Volka v patnácti oklikou přes Roudnici. V Kladně si jako hodně mladý v sedmnácti zachytal i osm zápasů I. ligy za Rytíře (2014), poté odešel do kanadské juniorky bojovat o svůj sen. „NHL je sen největší, obětuji tomuto snu celý hokejový život a udělám maximum, abych se tam jednoho dne probojoval. Samozřejmě to není jednoduché, ale věřím, že pilnou prací a hlavně pokorou se mi to podaří,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro nhlnews.cz brankář, jemuž v létě stále pomáhá s přípravou kouč kladenských gólmanů Radek Jirátko.

Snad nezůstane pro Dana Vladaře u jediného zápasu NHL a připojí další. Hlavně ty vítězné.