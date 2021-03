Ještě před začátkem čtvrtfinále druhý nejlepší muž kanadského bodování základní části Martin Růžička prodloužil v Třinci smlouvu. I takový fakt může prospět k hráčově pohodě a snajpr se v prvních třech utkáních proti brněnské Kometě v každém z nich prosadil gólově.

Sparťanský trenér Josef Jandač měl čas na stránkách Deníku zavzpomínat před zahájením série s Olomoucí na působení v Českých Budějovicích, kde trénoval čtyři sezony. V té první slavil postup do nejvyšší soutěže, v následujících třech jeho tým dokráčel pokaždé do semifinále extraligového play-off.

Jandač přiznal, že dokonce s manželkou mysleli na to, že se do jihočeské metropole přestěhují. „Vážně jsme o tom uvažovali. Moje žena je z Liberce, která na své město nikdy nedala dopustit. Nějaký čas se mnou bydlela v Chrustenicích, což je vesnice, ze které pocházím. Tu považovala za prd.. světa. I když si nedovedla představit, že by fungovala jinde než v Liberci, tak i jí se v Budějovicích hodně zalíbilo. Silně jsme o tom přemýšleli, ale nakonec jsme se vrátili ke mně domů. Ale pro mě to bylo krásné období. Hokejové i životní,“ vyznal se někdejší trenér nároďáku.

Jeho Sparta vede má po výhrách 3:1 a 2:0 proti Olomouci dva zápasy k dobru a na Moravu si chce dojet pro postup. „Olomouc ale hraje skvěle, takže i na ty dva zápasy u nich musíme být dobře připravení," zůstává na zemi Josef Jandač.

Fanoušci si finále dvou nejlepších celků základní části určitě přejí. Ale co na to třeba Martin Ševc, neúnavný kapitán Mladé Boleslavi, který strávil úspěšné působení v dresu Berounských Medvědů v první lize? Nechme se překvapit!