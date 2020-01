Medvědi se na ledě sotva stačili rozkoukat a už prohrávali o dvě branky. Poprvé střelecky prověřili hostujícího brankáře až v páté minutě. Kontaktní gól však přišel po pěkně sehrané akci, na jejímž konci stál Moška, který tak využil přesilovku. Jednoduše hrající soupeř měl však až příliš mnoho času a místa k zakončení, takže přidal další dvě trefy. Na konci třetiny se po pěkné individuální akci prosadil Kvapil a bylo to 2:4.

Vstup do druhé části měl Beroun skvělý a zásluhou druhého gólu Mošky snížil na rozdíl jediné branky. Medvědi rázem ožili a několikrát byli blízko vyrovnání. To však nepřišlo a gólově tak udeřili hosté, kteří do konce druhé třetiny navýšili svůj náskok na čtyři branky.

Beroun navíc totálně zaspal začátek třetího dějství, když během úvodní minuty dvakrát inkasoval. Hvězda pak proměnila utkání ve svou exhibici. Medvědi na výraznější korigování výsledku už neměli síly a celkový počet inkasovaných branek se nakonec zastavil na čísle dvanáct.

Příští utkání sehrají Medvědi v sobotu 18. ledna od 21 hodin na ledě Kobry Praha.

HC Berounští Medvědi - HC Hvězda Praha 3:12

Branky Medvědů: 8. Moška (Čelikovský, Hampl), 19. Kvapil (Procházka), 21.Moška. Třetiny: 2:4, 1:3, 0:5.

Sestava Medvědů: Hrubeš - Pecka, Půlpán, Kohout, Hrabár, Slavev, Drtina - Taliján, Gebhart, Nejepsa, Moška, Hampl, Čelikovský, Procházka, Kvapil, Skopový.

Michal Šaman