Proč jste se rozhodl jít o patro níž a vystoupit z profesionálního hokeje?

Myslel jsem si, že na Slavii strávím nějakou řadu let, protože jsem se tam cítil výborně. Dokonce jsem tam dělal i kapitána, za které mě zvolila šatna a nikoliv trenéři. Potom se tam staly nějaké věci. Zranil jsem se, a když jsem se vrátil, tak mi vedení oznámilo, že jsem nejhorší hráč a že se mě chce zbavit. Trošku jsem zanevřel na profesionální hokej. Dohodl jsem se v Příbrami s Mírou Bláhou (generálním manažerem) s tím, že budu chodit do práce, že kapitolu uzavřu a budu dělat něco, co mě zároveň baví, což je práce a k tomu hokej.

Znamená to tedy ve vašem případě definitivní konec s profesionálním hokejem?

Na 99% chci z tohohle vypadnout. Nevím, jaká nabídka by musela přijít. Lidi, kteří tam dělají, tak nk nim nemají ani slova, co to je za lidi. To nejsou ani lidi. Raději to ponechám bez komentáře.

Co hrálo roli ve vašem příchodu do Příbrami?

Mám tady nejlepšího kamaráda Robina Malého. Do toho jsem chtěl začít pracovat a k tomu, že si zahraji. Takže se to dohodlo takhle. Robin mě tady doporučil, tak jsme se domluvili.

Příbram se taky netají vysokými ambicemi a třeba časem klidně do první ligy. Co na ní říkáte?

Určitě by mi to nevadilo. Budu jedině rád, když budu součástí něčeho. Zatím si myslím, že vše tady funguje. Jak komunikace s trenéry, tak s vedením. Všichni jsou tady na stejné lodi. Nikdo tady nikoho nepomlouvá, jako se to děje v profesionálním hokeji. Jsem tady hodně spokojený, hokej mě baví. Věřím, že budu odvádět dobré výkony.

Čím vás Příbram zaujala?

Určitě fakt, že tady mám nejlepšího kamaráda, se kterým se teď vidím každý den a taky, že jsem komunikoval s vedením a jednání mi přišlo fér. Řekli mi, jak to bude či ne, k tomu navíc práce. Na všem jsme se dohodli a nebylo žádné tohle nesmíš a tak dále. Prostě jsme se domluvili jako lidi, což bylo pro mě nejdůležitější.

Bylo pro vás těžké najít civilní zaměstnání?

Je to velký problém. I proto jsem s tím chtěl začít teď a ne, až by mě to vyplivlo ve čtyřiceti. Nechci jít úplně rozvážet pizzu. Naopak se chci adaptovat do běžného života. Nemám nervy na to, jak se lidé v profesionálním hokeji chovají. Chci dělat něco normálního a nestrachovat se, kdy přijde konec.

Jaký je rozdíl pro vás jako bývalého hokejistu jít ráno místo na trénink nejprve do práce a na led vyjet až večer?

Je to určitě rozdíl. Trénink je ale tomu nějakým způsobem přizpůsobený. Mě to prostě baví. Jsem tady spokojený. Neměnil bych. Vidím, že jsem udělal dobře.

Co vy sám od angažmá v Příbrami očekáváte?

Aby mě bavilo a chodili lidi. Minulý rok jsem se byl tady podívat na jeden zápas a přišlo víc lidí než na Slavii. Budu rád, když budou chodit dál, budeme je bavit, hrát hezký hokej a dávat góly.

Do Příbrami jste přišel jako bývalý profesionál a největší letní posila. Budou od vás velká očekávání. Jste s tím v pohodě?

Kamkoliv jsem od 24 let přišel, tak jsem byl brán jako střelec a góly a body jsem dělat musel. Takhle to bylo celou kariéru, takže pro mě se nic nemění. Nevidím v tom problém.

Příbram loni hrála finále skupiny jih. Kam byste ji chtěl dotáhnout?

K plnému zimnímu stadionu. Jestli to bude první liga nebo extraliga. Chci jenom, aby chodili lidi. Jinak samozřejmě co nejdál.