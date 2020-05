Pokud se pozastavený ročník nejslavnější hokejové soutěže světa znovu rozběhne, dohraje ho ve Washingtonu. V následující sezoně ale už dres Capitals nejspíš neobleče. "Myslím, že není šance. Bojují už proti platovému stropu. Mají tam mladé hráče a ti budou hrát pod smlouvami, které pro ně určitě budou přijatelnější. Myslím, že kluci, jimž končí smlouva, budou z Washingtonu hodně odcházet," řekl Gudas ČTK na golfovém turnaji v Berouně.

Na konci března se z USA přesunul domů a případným novým angažmá se během pauzy zatím nezaobírá. "Věřím, že zůstanu v NHL. Některé týmy mají problémy s obranou. Momentálně se udržuju v kondici a občas se kouknu na e-mail, jak to vypadá s ligou, s klukama si zavoláme, napíšeme. To je asi všechno, co pro to můžu teď udělat. Čekám, až se otevře trh s volnými hráči," prohlásil bývalý hokejista Philadelphie nebo Tampy Bay.

"S mou historií mohu hrát kdekoliv. Neřeším, kde a na jak dlouho. Je to hudba budoucnosti, budu to řešit na místě. Rodinka půjde všude se mnou, mám štěstí, že v tom nemám nějaké velké podmínky," doplnil otec tří dětí Gudas.

Do Washingtonu byl vyměněn loni v červnu z Philadelphie. V 63 zápasech za Capitals si připsal 15 bodů za dva góly a 13 asistencí a nasbíral 15 plusových bodů v hodnocení účasti na ledě. Před koronavirovou pauzou ale po příchodu typologicky podobného obránce Brendena Dillona vypadl ze sestavy. Přesto byl v klubu z hlavního města USA spokojený.

"Mě to tam bavilo. Vyhrávalo se, byla skvělá atmosféra. Tým super, koučové nám dávali volno. Snažili se pro nás dělat první poslední. Byla to skvělá sezona, nemám na ni jedinou špatnou vzpomínku," konstatoval Gudas.

Washington před přerušením získal v 69 zápasech základní části 90 bodů a je pátým nejlepším celkem soutěže. "Je tam výherní kultura. Kluci vědí, co je jejich práce v týmu. I když prohráváme 1:3 po první třetině, tak se nic neděje, nic neměníme, jenom dáme rychlé tři góly, abychom vyhráli. Takhle to tam chodilo, což bylo skvělé," přiblížil důrazný bek.

Obrovský dojem na něj udělal také hvězdný ruský kapitán Alexandr Ovečkin, který v únoru jako osmý hráč v historii NHL pokořil hranici 700 nastřílených gólů. "Fakt skvělý chlap. Užíval jsem si, jak se k nám chová. Přestože je to legenda, je v pohodě a kdokoliv si z něj může udělat srandu. Naopak on to dokáže hezky vrátit zpátky. Trošku se z něj ta sranda musí udělat, aby si tolik nemyslel," usmíval se Gudas.

"Bylo neuvěřitelné, jak táhnul za svým 700. gólem. To se nepovede skoro nikomu a já si cením, že jsem byl u toho. Uvidíme, co bude dál," dodal berounský a kladenský odchovanec.