Dva velcí kamarádi, bývalí parťáci z Pardubic či ruského Magnitogorsku si po letech znovu zahráli spolu v jednom dresu. Jednomu se splnil brankářský sen z dětských dob, druhý oprášil svoje hokejové umění po dlouhých šesti letech.

Podívejte se na premiéru Rolinka v bráně. Hokejová legenda si zachytala duel KHL

„Dnes žádná kanonáda, v bráně září Roláda. Tenhle rybář vychytá, vaše děla nehbitá!“ Mezi necelou pětistovkou zvědavých fanoušků na třebechovickém stadionu se objevil tento vtipný transparent.

„Připravit se příliš nešlo, bylo to hodně rychlé. V pondělí jsme se dohodli. V úterý jsem šel v Třebechovicích na trénink a ve středu do utkání,“ uvedl Rolinek. „Ale je to pecka. Celé se to povedlo a hezky sešlo. Můj výkon, výkon kluků, výhra. Jsem strašně šťastný, že jsem si splnil sen a odchytal zápas,“ dodal.

Tomáš Rolinek hájil branku Třebechovic v krajské lize.Zdroj: Michal Fanta

Zároveň však přiznal, že byl před začátkem střetnutí hodně nervózní. „Vůbec jsem netušil, co od toho mám čekat. Ani jsem nevěděl, jestli šedesát minut v brankovišti zvládnu. Bál jsem se, aby to nebyla blamáž. Abych v šesté minutě nebyl na bidle a nesledoval duel z druhé řady. Musím přiznat, že na mistrovství světa, v Rusku či v extralize jsem nebyl tak nervózní jako teď,“ vyprávěl Rolas po utkání, které ho stálo spoustu sil.

„Od první třetiny jsem byl strašně zavařený, o přestávce mě dokonce chytaly křeče. Je to něco jiného. Brankář musí pořád sledovat puk a plácá sebou nahoru dolů. Navíc nemám žádný brankářský styl. Snažil jsem se chytat agresivně, takže jsem neušetřil žádné síly. A pořád jsem se díval na časomíru a tlačil čas, který vůbec neubíhal,“ usmíval se.

Na svůj první zákrok čekal více než pět minut, to už jeho tým prohrával. „Je to nepříjemné, člověk tam stojí rozcvičený a je bez práce. Gólmani to mají v brance těžké. Já jsem se tam hrozně vařil. První puk jsem chytil až za stavu 0:1. Předtím jsem vyřešil jednu situaci špatně a dostali jsme z toho gól. Pak už to bylo naštěstí dobré,“ ulevilo kapitánovi mistrů světa z roku 2010.