Dorost si stejně jako minulý rok zpestřuje zimní pauzu soubojem s několika týmy v rámci eXcellent League. Tedy krátkodobé soutěži, které se už druhý rokem účastní během zimní přestávky vybrané týmy ze špičky dorostenecké extraligy. Hned první zápas, který se odehrál na půdě Plzně, nabídl dramatický průběh, jehož rozuzlení přinesla až třetí třetina. V té tahala za delší konec Plzeň, která využila vedení z druhé části a vyhrála nad Kelty 3:2. Druhý soupeř rozhodně nepatří mezi všední soupeře Berounských. O to zajímavější bylo poměření sil právě se svítkovskými Stars z Pardubic. Berounští nebyli přesní v zakončení, ale i přesto dokázali vsítit hned pět gólů. Hosté jim dokázali konkurovat pouze dvěma brankami ve druhé třetině a Kelti tak vyhráli 5:2.

Výběr starších žáků si poradil s Plzní

Ani starší žáci se nenudí a na konci ledna, stejně jako dorostenci, vyjeli za přípravným zápasem do plzeňské haly. Tým složený z obou celků, které nastupují v Lize starších žáků pod hlavičkou Keltů odehrál proti Plzni vyrovnané utkání, ve kterém padlo rovnou 14 branek. Konečný výsledek 8:6 pro Plzeň není důležitý, zato předvedená hra naopak trenérům před jarem leccos napoví.

Na hokejbal se nezanevřelo ani v Nižboru

Je tomu už 35 let od doby, kdy se poprvé sešli hokejbalisté z Berouna a okolí, aby se účastnili Nižborské hokejbalové ligy a letošní zima nebyla výjimkou. O celkové vítězství mezi sebou zápasilo od prosince do února šest týmů na menším asfaltovém hřišti v netradičním herním složení 3+1. Tento formát, kdy tým nastupuje s třemi hráči v poli a jedním brankářem, přináší rychlé přelévání těžiště hry, tudíž čistou satisfakci pro fanoušky ofenzivního hokejbalu. Letošním vítězem se po roční odmlce stali Riders Kladno, kteří získali svůj devátý titul.

Litoměřický kalich berounským plavcům sedl zejména ve sprintech

Úspěchy v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2022

Keltům se dařilo i mimo hokejbalová hřiště. Tým mladších žáků dokonce vyhrál anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Berounska za rok 2022 v kategorii mládežnických kolektivů. V ní zabodoval i tým dorostu, který obsadil čtvrté místo. Mezi jednotlivci pak zazářila Karolína Kosinová, dlouholetá Fretka, která obsadila třetí příčku.

Kelti v reprezentacích

K zimní přestávce bezpodmínečně patří víkendová reprezentační soustředění, na nichž měl berounský hokejbal zastoupení ve všech věkových kategoriích chlapců i dívek. Co se chlapecké reprezentace týče, největší účast měli Kelti v týmu do osmnácti let, kam jich odjelo rovnou pět, u dívek pak šlo o výběr U16, na jehož kemp bylo nominováno devět Fretek.

Matěj Taufer