Jakub Štochl

Datum narození: 13. května 2000

Post: obránce

Kariéra: Ústí nad Labem, Hvězda Praha, Chomutov, Kladno

Zájmy: myslivost, auta, golf

Oblíbené jídlo: lasagne, steak

Jak zatím hodnotíte průběh sezóny?

Pokud jde o týmový výkon, tak se daří čím dál tím víc. Postupně do sebe začínají všechny věci zapadat tak, jak by měly. Já osobně bych od sebe chtěl lepší hru, zatím to není úplně ono. Takže doufám, že po Novém roce už to bude opět o něco lepší.

Odehrál jste v lize 10 zápasů. Který vám nejvíc vyšel?

Domácí zápas proti Přerovu byl z mé strany nejlepší. Venkovní zápas proti Vsetínu také nebyl špatný.

Zatím jste nezískal kanadský bod, trápí vás to?

Popravdě ano, každý bod zvedne sebevědomí a mně zatím chybí to štěstíčko.

Když jste hrál za Chomutov, říkal jste, že vaší úlohou je soupeře odbránit, jednoduše rozehrát a střílet. Liší se vaše současná role?

V zásadě neliší, je to stejné. Dělám jednoduché věci, které ve finále funguji daleko lépe, než něco složitě vymýšlet.

Jaké je hrát ve stejné organizaci jako Jaromír Jágr?

Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že se budu sprchovat vedle Jardy a bavit se s ním o autech, asi bych mu to nevěřil. Je to super a užívám si každý rozhovor.

Jaký je Jaromír Jágr?

Je to vtipálek, charismatický člověk a hlavně strašně rád předává své zkušenosti, takže jednou z něj bude určitě i výborný trenér.

Zpátky k celému mužstvu. Jaké jsou týmové cíle pro sezonu?

Našim cílem je postoupit a vrátit Kladno tam, kam vždy patřilo a patří, tedy do extraligy.

Kladno je v tabulce momentálně třetí, je to pro vás zklamání?

Asi jsme si všichni mysleli, že budeme porážet všechny soupeře jako na běžícím pásu. To ale není tak jednoduché. Pokud si udržíme stabilní výkony a přidáme k nim i něco navíc, tak určitě se na první místo posuneme během měsíce.

S kým v týmu nejlépe vycházíte?

S kluky z Chomutova, Nick Hlava a Tomáš Pitule.

Vraťme se na začátek vaší kariéry. Jaké máte vzpomínky na mládežnické kategorie?

Tuto část kariéry beru jako období mého největšího růstu. Myslím, že právě v žácích by se malí hokejisté měli učit hokejovému myšlení a rozvíjet ho, což se mi podle mě dařilo. Na Slovanu (v Ústí nad Labem, pozn. red.) jsme měli skvělou partu, chodili jsme spolu do školy, k sobě domů a tak podobně, takže to bylo super období jak pro život hokejový tak i pro život kamarádský.

Vzpomínáte si na první utkání v extralize?

Tak na to se opravdu nedá zapomenout. Prakticky celý hlavní tým Chomutova dostal salmonelu. Nastoupili junioři, kteří dohromady hráli snad sedm zápasů v devíti dnech a nakonec ten zápas proti Karlovým Varům ještě vyhráli.