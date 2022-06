„Jsem rád, že budu působit v extralize a v týmu, kde to dobře znám. Kladno o mě mělo velký zájem, za což jsem byl moc rád,“ hlásí mladý gólman, který už se s Rytíři připravuje v rámci letního drilu. V Kladně už v minulosti odehrál tři sezony, během nichž zažil dva postupy do extraligy i jeden sestup. V příštím ročníku utvoří brankářskou dvojici s Kanaďanem Landonem Bowem.

„Vracím se s tím, že přicházím v pozici dvojky. Věřím však, že nějaké zápasy odchytám a bude velmi záležet na tom, jak se mi povedou, abych se popral o šanci chytat dál. Bude to také jiné, protože budu s týmem celou sezonu. V sezoně 2019/20 jsem byl u Rytířů střídavě z Ústí, teď jsem ale dostal šanci větší a chci ji využít,“ říká odchovanec pražské Sparty na klubovém webu Rytířů.

Brízgala, který přišel do Sparty z prvoligové Poruby, by v hlavním městě po angažování Jakuba Kováře a Josefa Kořenáře nedostával dostatečný prostor, proto se ho vedení klubu rozhodlo uvolnit na hostování. Pozici třetího brankáře ve Spartě by měl plnit Oldřich Cichoň.

„Adam Brízgala zůstává naším hráčem, rozhodli jsme se ho uvolnit na hostování do Kladna, kde dostane dostatek příležitostí a nabere další zkušenosti, které později může zúročit v našem dresu,“ uvedl k situaci sportovní ředitel Pražanů Petr Ton.

V kladenském brankovišti ale nečeká Brízgalu nijak snadná situace. Bow podával v uplynulém ročníku skvělé výkony a navíc si navykl na velké vytížení. Během ročníku zasáhl do všech 56 utkání základní části a střídal jen čtyřikrát. V baráži pak odchytal kompletní porci pěti utkání. Zajímavé bude sledovat, jak si v dalším ročníku rozdělí minuty se svým novým parťákem.

Brízgala se každopádně stává teprve pátým hráčem, kterého Rytíři oficiálně oznámili pro příští sezonu. V předchozí várce informací klub odhalil setrvání Bowa, obránce Jakea Dotchina a útočníků Ladislava Zikmunda a Ondřeje Bláhy. Na sociálních sítích klubu se ale v týdnu objevily fotografie Jiřího Ticháčka a Matyáše Filipa, kteří na Běhu míru v Lidicích reprezentovali právě Rytíře. Dá se tedy očekávat i jejich setrvání. Bližší informace k budovanému kádru by měl klub oznámit nejpozději na červencové tiskové konferenci.

