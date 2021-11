Někdy výměna smysl nedává, tady jednoznačně ano. Kladnu chybí výraznější střelec, Spartě zase hráč, který umí upozadit bodové ego a je schopný nosit za hvězdy vodu. A protože Miloš Hořava, ale i manažer Petr Ton jako rodilí Kladeňáci Jakuba Strnada dobře znají, vyhlédli si právě jeho. Na druhé straně není tajemstvím, že majitele Rytířů Jaromíra Jágra vždycky bavil přístup Ladislava Zikmunda. Urputného chlapíka, který se nebojí před bránu a nebojí se hrát s hvězdami jako jsou Jágr a Plekanec. Pamatujete na jejich spolupráci během postupového ročníku 2018/19?

„Je skvělé, když člověk přichází někam, kde už někoho zná. Znovu se potkám třeba s Ady Kubíkem, Kehym, Hajňasem, Jardou, Plekym nebo Stahlikem. Těším se,“ říká Ladislav Zikmund a není na něm znát stín zklamání, protože ze Sparty nikdo neodchází rád, přece jen je to velkoklub. Na Kladně má působit do konce sezony a bude se snažit, aby to nedopadlo jako před dvěma lety, kdy Rytíři extraligu nezachránili. „Na návrat se moc těším, ani bych neřekl, že je to tak dlouho, co jsem z Kladna odešel. Věřím, že naváži na ty výkony, které jsem tu předváděl,“ dodal Zikmund, který se ve Spartě do prvních dvou formací nedostal, ale v Kladně šanci s největší pravděpodobností dostane. Čekají se od něho body.

Ani Jakub Strnad nevypadal nazlobeně. V Kladně se na něj sázelo v obranných formacích, v tom změnu nebude. Útočník poděkoval Kladnu, že mu pomohlo v docela těžké situaci, kdy ho po minulé sezony pustila do světa přes platnou smlouvu Mladá Boleslav a poté neuspěl na try - outu v Plzni. „Chtěl bych Rytířům poděkovat za to, že mi dali šanci hrát zase doma extraligu. Sice jsme ji hráli v Chomutově, ale díky kladenským fanouškům to bylo jako doma. I jim bych chtěl poděkovat za to, že mě skvěle přijali zpět. Čeká mě teď nové angažmá na Spartě, kde bych měl být platný zejména v oslabení a do hry mám přinést více pohybu, je to pro mě osobně velká výzva,“ říká Strnad.

Dodejme, že do Sparty se vrací také David Dvořáček, který pomohl dva měsíce ve chvílích, kdy měli Rytíři v útoku hodně absencí.

Kladno - Kometa Brno. Jakub Strnad je zraněnýZdroj: Antonín Vydra