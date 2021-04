Šampionát osmnáctek letos i se dvěma Rytíři

Do konečné nominace českého národního týmu do 18 let na nadcházející MS hokejistů v americkém Friscu se dostali i dva hráčů Rytířů Kladno. V obraně bude k oporám patřit Jiří Ticháček, odchovanec Sokolova, který už v Kladně hraje několik let a letos dostával i hodně příležitostí v A týmu (17 utkání, 0+2).

Poprvé v A týmu Kladna - obránce Jiří Ticháček. | Foto: Petr Hubáček

Také druhý borec Matyáš Šapovaliv, původem berounský odchovanec, hrál letos za Kladno (12 zápasů, 0+3), ale postupně neměl tolik prostoru a přesunul se do Litoměřic (1 zápas). Teprve sedmnáctiletý borec je velkým talentem českého hokeje a na MS osmnáctek může startovat ještě za rok. Ve Frisku, co je předměstí Dallasu, se Češi utkali už v noci po uzávěrce s Německem, teď je čekají velmoci Finsko, USA a Rusko. Start obou hráčů na MS pomůže i hodnocení kladenské hokejové akademie, která získá potřebné body pro udržení se v systému akademií. Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 2:5, Generali Česká Cup, 18. 8. 2020. Matyáš ŠapovalivZdroj: Kladenský deník / Bohumil Kučera Chybělo štěstíčko a Jihlavu podržel brankář, hodnotil smutný střelec Kubík Přečíst článek ›