Šapovaliv zahájil kariéru doma v Berouně, ale brzy se přesunul do Kladna, kde vynikal také. Třeba ve čtrnácti letech udělal v lize šestnáctiletých 60 bodů! I proto ho už loni zařadilo Kladno na soupisku A týmu, kde odehrál 12 zápasů s bilancí 0+3. Ublížilo mu, že se soutěž nadlouho kvůli covidu zastavila, i to, že Kladno muselo nutně hrát na vítězství v základní části (kdyby se náhodou play off nehrálo) a tím pádem sázelo na zkušené borce. I proto odešel do Litoměřic, ovšem tam odehrál nakonec jediné utkání.