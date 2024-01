Po pohádkovém obratu zápasu o třetí místo s Finy slaví česká hokejová reprezentace další velký medailový úspěch na mistrovství světa. Po loňském stříbru bere letos bronz a vzhledem k tomu, co se dělo v závěru utkání, má tahle medaile zlatý lesk. Domů si ji přiveze i berounský odchovanec Matyáš Šapovaliv.

Matyáš Šapovaliv na tréninku hokejového Kladna. | Foto: Roman Mareš

Od začátku zápasu česká dvacítka honila ztrátu. Dvougólovou dotáhla, jenže hned vzápětí jí Suomi zchladili dalšími dvě góly. A když dali na 5:2, už to moc nadějně nevypadalo. Přesto se Češi vedení produktivním duem Becher – Kulich dosápali na 5:4 a při power-play Becher vyrovnal.

A nejen to!

Hned vzápětí Hamara přidal šestou branku a role se otočila, teď museli odvolat gólmana Finové a český tým je dvěma trefami do prázdné brány dorazil.

Matyáš Šapovaliv si zahraje potřetí za sebou semifinále MS

Frustrovaní Seveřané pak trochu pokazili Šapovalivovi závěrečnou radost, když se pustili do rvačky, ale krásné pocity úplně vytěsnit nemohli.

Návrat ze Švédska domů bude veselý, i když hráči se hned zase rozprchnou do klubů a většinou to mají moc daleko – Matyáš Šapovaliv dokonce až do Saginaw ležícího na jihu Huronského jezera ve Spojených státech.

Snad se mu tam vrchol klubové sezony povede tak jako mistrovství světa, kde sice bodově tolik nezářil, ale parádně se postavil jako centr prvního útoku všem elitním formacím nejvyspělejších hokejových zemí světa.