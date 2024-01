Šapovalivová byla vyhlášena nejlepší hráčkou mistrovství světa

Jednou z největších hvězd juniorského světového ženského hokeje je Adéla Šapovalivová. právě on byla jako správná kapitánka jednou z hlavních tahounek národního týmu na MS do 18, kde Češky urvaly senzační stříbrné medaile. Berounská rodačka byla vyhlášena nejlepší útočnicí turnaje a dostala se také do All Stars.

Adéla Šapovalivová a její gól proti Švédsku na 3:2. | Video: IIHF