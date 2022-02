FOTO: Těsné derby na závěr, Žebrák sahal po bodu. Královák čekají Kralupy

Konec základní části svedl dohromady dva celky z okresu Beroun. Favorizovaný Králův Dvůr nakonec potvrdil pozici jasného favorita a po výhře 2:1 nad Žebrákem postoupil do předkola play off. To zahájí ve středu na ledě Kralup nad Vltavou.

Hokejisté Králova Dvora porazili v derby Žebrák 2:1. | Foto: Deník/Michal Káva

V derby se Žebrák nečekaně držel a sahal po bodech. Domácí se totiž po dvou brankách v první části uspokojili, ubrali a už se zpátky do tempa nedostali. Outsider toho využil, ve druhé třetině snížil Bakulem a dokonce skóroval i podruhé. Proti byl rozhodčí - puk padal do branky, ale společně s dvěma hráči a ti klec posunuli. Každopádně i domácí fanoušci se na svůj tým mračili a asistent trenéra Drahomír Kadlec konstatoval, že po debatě s hlavním Vladimírem Kamešem musí týmu před předkolem promluvit do duše. Cábelíci zažívají přípravný dril v lázních Předkolo startuje už ve středu 21. února, v Kralupech padne úvodní buly v 18:45 hodin. Odveta v Berouně se hraje v sobotu 26. února (zatím je čas utkání v 9:00), případný třetí zápas se hraje opět v Kralupech (neděle 16:30). HK Králův Dvůr – Spartak Žebrák 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Branky: 4. Krásl (Veselý, Veber), 19. Šnaidauf (Petrus, Hamada) - 34. Bakule (Novák, Křesťan). Rozhodčí: Doubek – Kálal, Pokorný. Vyloučení: 4:3, bez využití. Králův Dvůr: Černý — Veselý, Voháňka, Žáček, Novotný, Kulich — Mahel, Piovarči, Gebhart, Krásl, Hamada, Miška, Petrus, Brém, Veber, Šnaidauf, Mikáska Žebrák: Kubík — Novák, Štembera, Jícha, Vitásek, Řepka, Vintr — Šmerhovský, J. Bakule, Belda, M. Bakule, Arnošt, Mareš, Langer, Sládek, Maťák, Křesťan.

