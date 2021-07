Nejvýš byl vybrán pardubický talent František Formánek, na 14. místě, hned o příčku za ním však sáhl klub Saginaw Spirit po odchovanci Berouna Matyáši Šapovalivovi. Ten už hrál loni za muže Kladna a nevedl si špatně. Doplatil však na ambice Rytířů, kteří měli hlavní cíl postup do extraligy a k tomu se jim hodili víc zkušení hráči. Šapovaliv – pokud neodejde – může dostat v Kladně další možnosti v nové sezoně.

Dalším vybraným je obránce Marek Alscher. Urostlý bek předloni odešel z Kladna do Pelikans Lahti a ve finské mládežnické soutěži mohl aspoň hrát – v Česku to nešlo. Alscher patří mezi produktivní beky. Před dvěma roky udělal v Kladně 43 bodů ve 38 zápasech, a také ve Finsku si nevede špatně, naposledy to bylo 14 bodů ve 27 duelech. V Kanadě si Alschera zamluvili jako čtvrtého nejlepšího Čecha Portland Winterhawks.

Také dalším Kladeňákem je obránce – Jiří Ticháček. Ten je odchovancem Sokolova a do Kladna přišel v patnácti letech. Vybrali si ho jako celkově 33. V pořadí Errie Others, jako pátého nejlepšího českého hráče. Ticháček je na obránce (na rozdíl od Alschera) poměrně malý, ale velice šikovný a obratný. Rytíři ho loni nasadili sedmnáctkrát do základní sestavy A týmu, a pokud se mu povede příprava, má velkou šanci stát se hráčem extraligového áčka.

Podle specializovaného serveru hokej.cz je velká pravděpodobnost, že draftovaní hráči za oceán vyrazí. Kluby totiž mohou nasazovat pouze dva krajánky, a tak si nedovolí mrhat výběrem na hráče, který by chtěl zůstat doma.

Kladno tak sice o svoje talenty může přijít, ale zase už dlouho nevychovalo pro NHL žádného hráče (naposledy Jiřího Sekáče), dřív přitom bylo jednou z hlavních českých zásobáren nejslavnější ligy světa.