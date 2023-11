S cílem vybrat finance na pomoc pacientům s rakovinou šly do zápasu hokejové celky Spartak Žebrák a Lev Benešov. Třinácté kolo Krajské ligy mužů Středočeského kraje pro domácí nezačalo dobře, první třetinu prohráli 0:5 a ve zbytku zápasu se sice zlepšili, ale nakonec z toho byla prohra 2:7. I tak se dá ale říct, že vítězem sobotního večera byly oba celky.

Utkání pro onkologii se Žebráku výsledkově nepovedlo, podlehl jasně Benešovu, svůj účel ale splnilo. | Video: Vojtěch Fairaisl

V loňském roce se hokejistům Spartaku podařilo vybrat téměř 93 tisíc korun. Letošní akce nadále pokračuje na facebookových stránkách HC Spartak Žebrák, kde se od neděle až do čtvrteční půlnoci draží speciální dresy domácích hráčů. Ze zvýšeného vstupného, které činilo 150 korun, půjde rovněž 100 Kč na dobrou věc.

„Další peníze budeme generovat dražbou dresů, dále se vybíralo do zapečetěné kasičky a prodejem klubového merche. Co se týče soupeře, tak ti budou taktéž dražit dresy plus vybírali finanční obnos. Celková suma od obou klubů bude známa začátkem prosince,“ říká organizátor akce Marek Potěšil.

„V loňském roce jsme oslovili nemocnici Hořovice, že bychom rádi připravili akci na podporou pomoci onkologicky nemocných pacientů. Po několika jednáních o tom, jakým způsobem bude vše probíhat, byla akce podpořena ze strany nejužšího vedení Akeso Holding a.s. a ruku v ruce s tím přišla podpora i z Města Žebrák. V obou případech to byla naprosto korektní a férová jednání, za které tímto ještě jednou moc děkujeme. Starosta Pavel Horázný promluvil a vhodil úvodní vhazování již v loňském roce a letos se k němu přidal primář onkologie MUDr. Martin Šmakal,“ popisuje vznik spolupráce Marek Potěšil.

Krajská liga: Králův Dvůr trápil Černošice, Slaný vyhrálo fotbalovým výsledkem

Asi dvě stovky fanoušků sledovaly nepříznivý vývoj první třetiny pro domácí hokejisty. Už před zápasem ale starosta Žebráku Pavel Horázný prohlásil, že vítězem jsou bez ohledu na výsledek všichni, kdo na stadion do Hořovic přišli a podpořili tak dobrou věc. „Předem bychom všem přítomným chtěli moc poděkovat, jelikož jsme rádi za každého našeho příznivce. Mezi diváky byli zástupci partnerských firem a společností jak této akce, tak dlouhodobí partneři. Velmi nás mrzí, že jim nedokážeme předat lepší výsledky i přes velkou snahu, ale snad se k nám to několikrát omílané štěstí otočí a výsledkově se začne dařit,“ doufá Potěšil.

Zdroj: Vojtěch Fairaisl

„Pořád se jedná o kvalitní soutěž a do každého utkání jdete s tím, že chcete zvítězit. V tomto případě byla naplněna skutečnost s charitativním podtextem, který je pro nás taktéž důležitý a to nejen tím, že si necháme na tyto příležitosti vyrobit speciální dresy (mimochodem obrovské DĚKUJEME za výrobu dresů společnosti Střída Sport s.r.o., hlavním dodavatelem a zástupcem značky CCM v ČR) a výsledek pro nás nebyl tolik pozitivní, jako průběh celé akce, která se vydařila a doufám, že přinesla to, co se od ní očekávalo. Vždy se najde prostor jak něco vylepšit, zdokonalit, ale musíme se vyrovnat hlavně podmínkám, které pro to máme,“ dodává Potěšil.

HC Spartak Žebrák - HC Lev Benešov 2:7 (0:5, 2:1, 0:1). Branky: 29. Belda, 33. Komínek - 7. a 10. Dušek, 16. Sup, 18. Zderadička, 18. Burda, 26. Mareček, 57. Sládek. Rozhodčí: Jelínek - Čajan, Pokorný.