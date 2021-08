Vyprodaný stadion, kam našla cestu převážně spousta kladenských fanoušků, se určitě nenudil. Po klidnější první třetině, kterou vyhráli Rytíři, se hra přelomila do vyrovnaného střetnutí. Jeho vývoj dvěma góly Karlovy Vary otočily. Před vyrovnáním a během stoupajícího tlaku Energie museli Rytíři čelit i přesilovce pět na tři.

V průběhu přestávky na ledovou plochu zavítal maskot Rytířů, který se snažil tlakovou pistolí střílet do hlediště trička s motivem kladenského týmu. Led mu pod nohama očividně klouzal, takže bylo pro něj výzvou se mezi diváky trefit.

Když už to vypadalo, že si Energetici vedení pohlídají, vyrovnání ze vzduchu zajistil Tomáš Plekanec a utkání šlo do prodloužení. To rozhodl ve prospěch Rytířů Matěj Beran s finálním skóre 3:2.