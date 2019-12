Do utkání Lvice nastoupily s ohledem na hodně slavné výročí existence tohoto klubu v retro dresech z roku 1992. Ale letošní celkové výročí vzniku klubu čítá již 35 let existence, když původní hokejový klub žen byl založen jako první v Československu v roce 1984 a zároveň i jako jeden z prvních v Evropě vůbec! Ale k této oslavě více až v příštím samostatném článku na těchto stránkách.

Samotné utkání bylo tak jako ostatní zápasy hodně vyhecované z obou stran, už jen proto, že za Berounské Lvice nastupuje kapitánka Berouna Tereza Topolská, která je přímo z Pardubic a za Berounské Lvice hraje již osm roků. Navíc začátek utkání Lvice nezahájily dobře, protože Pardubicím umožnily po chybě v obraném pásmu scorovat a tím pádem jít do vedení 1:0. I když toto vedení Pardubic ve třetí minutě utkání mělo přinést klid na hole hostí, opak byl pravdou. Lvice se postupně dostávaly do tempa a tak bylo pouze otázkou času, kdy padne první branka ze strany Berouna.

Tak to se také stalo, když po uvolnění v útočném pásmu hostí se prosadila Topolská a nechytatelnou ranou z mezikruží vymetla pavučiny v růžku branky Pardubic. Však také tato nevídaná rána vzbudila na tribunách skandování diváků: "To byla moc velká rána a gól neplatí." A tak gól samozřejmě platil a od desáté minuty po vstřelení branky jakoby Lvicím narostla křídla, ale spíš nabroušené zuby a drápy, kterými sápaly Pardubice na malé kousky. Co naplat Pardubice toto vše přežily a do kabin se šlo za stavu 1:1.

Ve druhé třetině měla obě družstva několik šancí, které dokázaly využí nejprve Lvice, když šly do vedení na 2:1 z hole Šarloty Tomasco, která měla na své holi nejméně dalších 5 tutovek, ale bez zakončení v podobě dalších branek do sítě Pardubic. A tak to naopak byly hostující děvčata, která opět z několika málo příležitostí srovnala skóre na 2:2, a tak také skončila druhá třetina.

Ve třetí třetině opět obrovské a neproměněné šance na vstřelení gólu Berouna, hlavně ze strany hráčky první řady Tomasco, jak jinak bez změny skóre. A tak jak to bývá neproměňování šancí má často za důsledek nahlodání sebevědomí a i zmatky na střídačce, což se projevilo tak, že v určitém momentu utkání hrály Lvice přesilovku 5 na 4, ale na straně Lvic byly na ledě pouze a jenom tři hráčky z pěti!

A když nedáš, tak dostaneš, a to se také stalo, když nepozornost obránkyně Lvic využila v předposlední minutě utkání hostující hráčka Kašparová. Bohužel do konce utkání už zbylo málo času a málo sil na změnu výsledku, a tak oslava výročí 35 let vzniku klubu byla hodně hořká. Lvicím hodně scházely reprezentantky Brichová a Jílková, které se připravovaly na čtyřutkání U16 v Maďarsku a z obav o zranění toto důležité utkání vynechaly, což bylo hodně znát.

V útoku lvic se dařilo hlavně mladičké Simoně Eisenreicherové, která zahrála v repreformě a hlavně zaskakující golmance Haně Nenadálové, která má famózní formu v bráně, ale i v obraně, když je potřeba, zkrátka úžasná obojživelnice na ledě Berouna. Další část soutěže žen začíná po několika repre přestávkách a MS U18, které se koná na přelomu roku 2019 a 2020, a to až 12. ledna příštího roku. A to už konečně za Beroun nastoupí velká hráčka a reprezentantka Míša Nováková, která může svými zkušenostmi výrazně pomoc ke zlepšení hry Berouna.

HC Berounské Lvice - HC Tesla Pardubic 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky Berouna: Šarlota Tomasco 1, Tereza Topolská 1.

Václav Roztočil