Za nejnáročnější chvíli považoval sedmé semifinále s Mladou Boleslaví. „Tam se mohlo stát cokoliv,“ upozornil Růžička. „Jsme rádi, že jsme to zvládli a ve finále nám hrozně pomohly první dva domácí zápasy. Pak jsem věřil, že to urveme,“ dodal.

I on ocenil výkony brankáře Ondřeje Kacetla, nebo přínos kapitána Petra Vrány, který se vzpamatoval z rodinné tragédie a v play-off plnil roli vůdce. „Byli jsme strašně rádi, že se k nám vrátil. Ukázal obrovský charakter. Je to skvělý člověk, na klucích bylo vidět, jak pozitivně na ně působil. Nebylo to pro něj jednoduché, ale zvládl to. Jsme rádi, že jsme to i pro něho doválčili, neskutečně nám pomohl,“ ocenil Martin Růžička.

V čem vidí výjimečnost třineckého souboru? „Každý se podřídil týmu a máme tu hráče, kteří nechtějí prohrávat. Je tu silný týmový duch, skvělé vedení trenérské i manažerské. Doplňuje se to a Venca (Varaďa) to vede,“ zmínil. „A v klíčové fázi dokážeme zapnout ještě o level výš. V play-off hrajeme jiný hokej. Vítězný,“ doplnil Martin Růžička.

Bez odezvy pochopitelně nezůstal ani fakt, že trenér Václav Varaďa dosáhl na titul v den svých 45. narozenin. „Po minulém vítězství v Liberci říkal, že má další zápas narozeniny. Kluci musíte puk sežrat, říkal nám. Motivace to byla, bude to mít drahé,“ uzavřel s úsměvem Martin Růžička.