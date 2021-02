V roce 2003 obdržel Roztočil zvláštní ocenění za dlouhodobý přínos ženskému hokeji. Sám svými názory nejen na hokej, ale třeba i na politiku, leží leckomu v žaludku, ale zůstává svůj.

Před dvěma lety se dostal na úvodníky novin, když postavil v dresu Lvic syna jedné z hráček a pykal za to disciplinárním trestem. Bývalý trenér ženské reprezentace a šestinásobný mistr republiky už na začátku rozhovoru pro Deník zdůraznil: „Velice děkuji za to, že jsme mohli udělat rozhovor k aktuální situaci v době covidu-19. Pokusím se na všechny otázky odpovědět podle mého mínění a tím pádem také popíši duševně stresující dobu sportovce, trenéra i funkcionáře.“

Jak se vám v současné době žije bez hokeje?

V současné situaci, kdy náš život zatěžuje koronavirus, se žije každému člověku nedobře. O to hůře se vede takovému sportovnímu šílenci jako je Roztočil, který po celý rok a o to více v hokejové sezoně může být činný na ledě jak při trénincích, tak i v utkáních. Zvykat si na celé víkendy bez hokeje je po tolika letech jako když vám někdo amputuje ruce i nohy naráz. Určitě se taková nečinnost podepíše na zdraví a psychice každého člověka a ve starším věku obzvlášť. A tak si většina z nás hledá náhradní činnost já také.

Co konkrétně jste našel?

Náhradní činnost je lepší než nečinnost, ale koníček jako mám já, což je vaření, často způsobuje nárůst váhy a to není dobrý náhradní program. Takže bez hokeje to je nuda a velké trápení, zkrátka se mi stýská po kontaktu s hokejistkami i soupeři. Co se dá dělat než čekat, ale i si najít nějaký motor, který člověka pohání vpřed.

Přesto, že se kromě profi soutěží nic nehraje, tak se v českém hokeji děje hodně. Začněme odshora. Šéftrenér Filip Pešán ostře kritizoval po mistrovství světa dvacítek kluby, že špatně pracují s mladými. Co vy na to?

V českém hokeji se dějí věci obecně, a to nejenom v souvislosti s výroky pana Pešána. Podle mého jde o výroky hodně ubohé a hokeji velmi škodící. Ostatně situaci v ledním hokeji obecně přesně popsal zkušený odborník Alois Hadamczik, ale nejenom on, ale i pánové Hrdina, Varaďa či Vrbata a mnoho dalších. Ti popsali přesně nedobrou situaci a dlouhodobou klesající úroveň naší chlouby, jakou je lední hokej. Je pravidlem poslední doby, že po skončení mistrovství světa dvacítek, kde se mimochodem již dlouho let umisťujeme na nelichotných místech, se vždy rozpoutá bouře ve sklenici vody. Ale svazoví funkcionáři to ustojí a po měsíci se jede dál ve starých kolejích.

Jak to myslíte?

Svaz dál dělá úlitby bohatým klubům a svým kamarádům, a tak se často mění hrací systémy nebo počty účastníků, a to vždy jen ke škodě hokeje. Pan Pešán a podobní svazoví chlápkové, rádoby odborníci, hrají svou hru a nevěřím, že se situace změní k lepšímu.

Proč se vám nelíbí?

Místo navázání na dřívější zkušenosti hokejových odborníků, tvůrců takzvané české hokejové školy, přicházejí jenom se svými moudry často opsanými jinde v zahraničí. Nejsem si jist, že právě tohle českému hokeji prospěje. Je to cesta do pekel a ještě hodně dlouhá, protože systém pokus omyl často nikam nevede.

Vím, že se vám šéftrenér svazu Filip Pešán moc nezamlouvá.

Je to tak. Filipu Pešánovi se podařilo vyslovit jednu z největších hloupostí za posledních mnoho let a to, že česká ulička ve fotbale už neplatí. Asi chudák vůbec neví, co to česká ulička ve fotbale je. Navíc ještě pronesl jeden pro mne neuvážený výrok a to, že česká hokejová škola je minulostí. To, co se v současné době trénuje, není žádná škola, ale často nácvik hokejových opiček, které jsou na tom v konfrontaci s ostatními hokejovými velmocemi stále hůř a hůř. Vyslovit dnes jména dřívějších hokejových trenérů jako Bukač, Kostka, Prošek, Vimmer, Neveselý a desítky dalších znamená pomalu jako vyslovit sprosté slovo. A tak člověku, který věnoval hokeji vše, je líto, kam jsme se nakonec dostali. A bude hůř! Ani nedávná televizní hokejová debata nenaznačila, že bude líp, ale na druhou stranu alespoň to bylo něco, co rozvíří věcnou debatu doufejme.

Spor v českém hokeji nabral na velikosti, když se proti Filipu Pešánovi postavili bývalí výborní hokejisté. Může z jejich polemiky vzniknout něco pozitivního?

Musím vás trochu opravit. Spor v českém hokeji již dlouho nabírá na velikosti. Stačí si přečíst některé titulky článků o ledním hokeji za poslední dva roky, ty hovoří za vše. Cituji některé z nich: Hokejové jaro skončilo. Udeřila trudná realita. Extrabída. Sportovní chlouba je v úpadku. Hokejový kocourkov. Hokej chřadne. Někdejší národní chlouba trčí v krizi. Pohřeb pokračuje. Češi končí, bída pokračuje. Čemu prospějí Pešánovy Filipiky. To jsou jenom některé články, které nazval Pešán bulvárními. Jenže ty články popisují danou situaci v dané době. A co se změnilo? Jo, ten koronavirus, ten se nám nyní náramně hodil, a tak máme důvod, proč to nejde.

Přece jen se ale ozvali hráči, kteří něco dokázali. Jste k jejich snaze skeptický?

Vzedmutí několika známých hokejistů a osobností, kteří se ozvali na veřejnosti? Dalo by se říci, že konečně, ale pozor, stále se jenom čeká na to, až bouře ve sklenici opadne. Nebo se snad mýlím? Jenom dobře, že to bylo z úst povolaných obětavých trenérů v klubech, kteří se již museli ozvat, protože Pešán z nich udělal blbce, kteří za vše mohou. A ještě také za špatný stav mohou rodiče a jejich rozmazlené děti. U nás je mnoho dalších osobností, kteří mají váhu ve své hokejové činnosti, ale z obavy, co by tomu řekli ti na svazu, asi raději mlčí.

Kdo konkrétně?

Stačí rozbor úvahy Aloise Hadamczika, který přesně popsal současnou hokejovou situaci ve svém článku. Právě pro tyto přesně a natvrdo popsané úvahy si ho radši ani nepozval do televizní debaty Robert Záruba. Proč asi? Ve svazových funkcích jsou dosazení lidé, o kterých ve svém článku pan Hadamczik míní, cituji: Ze svazu se stal kolos neschopných lidí. Tomáš Král je opravdu králem a všichni ostatní na svazu jsou jeho poddaní. Tenhle názor Aloise Hadamczika by se asi někomu moc nelíbil. I když s ním úplně nesouhlasím, protože i na svazu jsou někteří mladí lidé, kteří v rámci svých možností chtějí hokeji pomoc. To ale nestačí a tak nevěřím, že dojde k nějakému zlepšení, zvláště když úpadek hokeje trvá již mnoho let.

Další bývalí hokejisté, olympijští vítězové Hnilička a Šlégr, se zúčastnili tzv. teplického mejdanu. Jaký je váš názor a měli by dál působit ve funkcích?

Odpověď na probírané extempore kluků od hokeje Milana Hniličky a Jiřího Šlégra je jasná. Když někdo vstoupí na tenký led, což je vysoká funkce, navíc v politice, často mění svůj charakter. Navíc dochází k tomu, že na tyto lidi se nalepí hodně takzvaných kmotrů, protože cítí příležitost a kořist. Já jsem osobně Hniličkovi hodně věřil, protože k nejvíce zanedbaným věcem u nás za posledních třicet let byl mimo silnic také sport. Utrácelo se například jen za golfová hřiště a na ostatní se kašlalo. A Hnilička měl být poslední záchranou. Jenže jeho poslední kaňka byla zbytečná a nemoudrá.

Dvě nejvyšší hokejové soutěže v Česku se hrají. Je to dobře, když schází diváci?

Že se hrají alespoň dvě nejvyšší soutěže v kopané a hokeji, je jen malé divadlo pro televizní diváky, kteří mají v nelehké době rozptýlení. Bohužel to jinak nejde, protože dopad na šíření koronaviru je dán setkáváním lidí a s touto situací se musí vypořádat celý svět.

Další soutěže stojí. Bude to mít hlavně u mládeže zásadní dopad?

Že nemohou sportovat děti, bude mít veliký dopad na udržení pohybových dovedností a hlavně návyků v budoucnosti. Protože již v době předkoronavirové bylo u dětské populace málo pohybu, na vině byly označovány mobily i počítače. Já mám ještě jedno poznání, že zdravému pohybu často bránily samy maminky malých dětí, protože jsem v posledních letech velmi často slyšel z jejich úst: neběhej, nelítej, umažeš se, upadneš, zpotíš se a dostaneš horečku. Takže nepatřičná péče a zbytečná obava o zdraví nové generace. A ve spojitosti se špatnými návyky v poslední době je doba koronavirová další mínus pro mladou generaci.

Nehrají ani ženy. V jakém stavu jsou dnes Berounské Lvice, jste ve spojení? Mají individuální tréninky?

Lvice sehrály v sezoně 2020-2021 jenom čtyři mistrovská utkání. Před uzavřením soutěží zvítězily na ledě Liberce 12:1, když nadějná třináctiletá Jílková vstřelila pět krásných branek. Letošní sezona vypadala až do uzavření soutěží velmi nadějně, jelikož v týmu hostovalo osm reprezentantek, a to jak z U16, tak z U18. Je dobré si zapamatovat jména jako jsou například Vaníčková, Brichová, Eisenreichová, Zárubová, Štemberová, Čabelová, Zamrzlová i Mrhalová.

Vím, že si často stěžujete, že máte malou podporu od veřejných orgánů. Je to tak?

I když Berounské Lvice působí v naší nejvyšší hokejové soutěži šestatřicet sezon a vzorně reprezentují město Beroun, tak ze strany města nemají žádnou podporu. Je to v podstatě hlavně hanba zastupitelů města, kterým to ale očividně nevadí. I proto byl před novou sezonou vznesen návrh na změnu názvu berounských hokejistek, a to na nový název klubu Berounské Srač*y, který při hlasování členů klubu o pouhý jeden hlas neprošel (směje se).

Máte nějakou motivaci s děvčaty pokračovat?

I přes předčasné ukončení sezony ze strany svazu ledního hokej k 1. únoru není mezi hokejistkami žádné rozmrzení a smutek ze ztráty velké části sezony. Naopak většina z nich samostatně trénuje, některé i na ledě, a to kde se dá. Děvčata se těší na společné posezonní setkání, kde určitě vznikne plán na start další sezony. Je úžasné vidět a cítit, jak se těší na nastávající sezonu mladé hokejistky, ale i maminy ve zralém věku. To je motivace a motor, který se sám nastartuje v pravou chvíli.

Domnívám se, že nefunguje ani tradiční bruslařská školička v Berouně. je to tak? Zkusíte ji v případě rozvolnění opatření ještě letos uskutečnit?

Bruslařská škola Pinguin, kterou zajišťuje náš klub pro školy z celého okresu, se v důsledku koronaviru ani nerozjela, protože těsně před zahájením byla vyhlášena uzávěra všech sportovišť. Pro školy a jejich žáky to bylo zklamání. A tak musím konstatovat, že po pětadvaceti letech byla přerušena kontinuita výuky bruslení dětí.

Děti navíc nechodí do školy, u počítačů stráví podle výzkumů v průměru osm hodin denně. Co jim doporučíte, aby sportovně nezakrněly?

Jsou bohužel zasažené moderní dobou. Pohyb je součástí života, což každý ví, ale často se na to zapomíná, i když obchody nabízí nepřeberné množství pomůcek a vybavení na sport. V době koronaviru je nutné se vrátit ke kořenům sportu a začít sportovat tak, jak to dělali naši předkové. Jednoduše, skromnými prostředky a hlavně soutěživými hrami. Společnost zapomněla, že k pohybu nepotřebujeme značkové vybavení a drahé soutěže, k tomu nám stačí třeba i hra na babu, ale to je asi pro mnohé neznámá hra. Takže jedna rada pro společnost: nezoufejte a konejte, je to jenom na vás. A přestaňte myslet jen na přihlouplé drahé dovolené nebo ambiciozní cíle, v tom žádné štěstí nenajdete.