Vejvoda už svoje Kladno proti Paterově Spartě vedl, bylo to v letní přípravě, ale teď půjde o body. „Pro mě je Sparta ještě speciálnější, vždyť můj táta tam pět let hrál a já se na něj od nějakých devíti do čtrnácti pravidelně jezdil dívat. S Patýsem to myslím ani jeden z nás řešit nebude. Se Spartou jsou to vždycky skvělé zápasy a třeba si o nich po sezoně pokecáme, během ní ale půjde jen o tři body a byl bych překvapen, kdyby Patýs řekl něco jiného,“ řekl už před startem ročníku Otakar Vejvoda, jehož Kladnu se přestalo dařit, nedává góly (aktuálně už ), ale proti velkému rivalovi z hlavního města se vždycky dokázalo vybičovat.