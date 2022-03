„Jsem za takové projekty strašně rád. Pomáhají šířit moderní metodiku ve spolupráci se svazem i do dalších klubů,“ ocenil Hnilička poté, co se mezi jednotlivými stanovišti na ledové ploše s dětmi i krátce „sklouzl“.

„Práce s mládeží není v dnešní době nikdy dost. A není to jen o hokeji, ale obecně o pohybu dětí. Plno z nás to umí dobře pojmenovat, ale pohybová gramotnost dětí je dnes někde úplně jinde. Co bylo za nás přirozené, už nyní není. Ať už v klubech či projektech, jako je tento, to alespoň suplujeme,“ dodal Hnilička a potvrdil, že za jeho časů fungoval trénink výhradně v režii klubů.

Pro nedávného šéfa Národní sportovní agentury je výchova mladých hokejistů nanejvýš aktuální téma. Jeho sedmiletý syn hraje za druhou třídu v Kladně. „Snažím se tam působit i ve funkci takového pseudoasistenta a vypomoci, s čím je potřeba,“ prozradil s tím, že jednou týdně si chodí sám zahrát hokej s partou kamarádů. Brankářskou výstroj na něm už ale asi hned tak neuvidíte. „Už si ani nepamatuju, kdy jsem ji měl naposledy. Možná tenkrát na exhibici v Jihlavě k dvaceti letům od Nagana.“

Projekt Kauflandu s názvem Škola hokejových talentů odstartoval v říjnu i s osobní účastí Jaromíra Jágra v Kralupech, konal se pak i na dalších místech kraje – mimo jiné ve Velkých Popovicích nebo ve Slaném. Cílem je nejen rozvoj samotných hráčů, ale i jejich trenérů, rodičů i celých klubů.

„Jedině pokud budou spolupracovat a předávat si know-how, se mohou i rozvíjet,“ přiblížila filozofii pořadatelů Ivana Dvořáková z firemní komunikace Kauflandu. Do budoucna je podle ní cílem rozšířit školu i za hranice středních Čech. Děti mimo projekt se už nyní mohou zapojovat do online soutěže o účast na celodenním kempu s účastí slavné osmašedesátky.

