Odehráli jste značně unikátní zápas. Jak se z vašeho pohledu povedl? Bylo to hodně těžké. Připravovali jsme to jen tři nebo čtyři dny od té doby, co jsem dostal nápad. Zavolal jsem Karlu Pražákovi (majitel Sparty – pozn. red.). Sparta i Kladno se daly dohromady a udělaly neskutečnou práci. Ono je něco jiného vymyslet, druhá věc je to pak odpracovat. Chtěl bych všem poděkovat. I když na skóre je vidět, že jeden tým prohrál a druhý vyhrál, tak tentokrát vyhráli úplně všichni.

Co jste říkal na atmosféru?

Trochu jsem se bál, že by mohl být problém, kdyby jednomu nebo dokonce oběma týmům o něco šlo. Kdybychom mohli skončit ještě třináctí nebo kdyby Sparta hrála o čtvrté místo, tak by trenéři a manažeři nebyli z tohoto zápasu nadšení. Při tom se člověk nemůže soustředit jen na hokej. Nakonec to dopadlo dobře, protože ani jeden tým se nemohl v tabulce posunout. Atmosféra byla skvělá. O to nám šlo, aby byl zápas v co nejlepší atmosféře. Lidi pochopili, že se hrálo pro někoho jiného než pro mužstva.

Jak vnímáte situaci na Ukrajině?

Hrozně mě mrzí, když vidím, jak lidi prchají z Ukrajiny a vezmou si jen jednu tašku. Matky a děti se loučí s táty. Tátové jdou bojovat a neví, jestli ještě někdy uvidí svou rodinu. Doufají, že se o rodiny někdo postará. To byl přesně důvod, proč jsme hráli dnes v O2 areně.

Jágrův zápas pro Ukrajinu: NHL poslala 68 tisíc, vybralo se tři a půl milionu!

Jak jste vnímal O2 arenu provedenou v modré a žluté barvě?

I když si člověk řekne, že už je to tak trochu exhibice, pořád se snaží soustředit na hokej. Věcí jsem si sice všímal, ale že bych úplně koukal, tak to ne.

Dojala vás, co se v O2 areně povedlo?

Věděli jsme, že to bude speciální. Proto se to taky dělalo. Nakonec to dopadlo, že jsme se mohli víc soustředit na zprávu lidem, že jsme tu, abychom pomohli. Zápas se Spartou už nic neřešil.

Překvapilo vás, jaký měl zápas dosah?

Když se to začalo organizovat, nenapadlo nás, že by to mohlo být takhle veliké. Doufali jsme, že přijde alespoň deset tisíc lidí na zápas. Tlačil nás čas. Bylo nám řečeno, že hrát v 17:20 je v Praze těžké, navíc v úterý. Lidi ještě pracují. Jsem rád, že fanoušci pochopili, že chceme pomáhat.

Uklidňovalo vás, když jste sledoval, jak lístky mizí?

Věřil jsem od začátku, že se to prodá. Nesmíme zapomenout, že Kladno a Sparta, to je tradiční rivalita, na kterou lidi chodí. Neříkám, že bylo úplně plno, ale skoro jo.

Z obrazovky promluvil i komisař NHL Gary Bettman. Potěšila vás jeho podpora?

Je to skvělé gesto. Až skončí rozhovor, budu muset ještě natočit video a poděkovat celé NHL. Nejen, že věnovali tak velkou částku (68 tisíc dolarů – pozn. red.), ale i propagovali náš zápas. Každý hokejový fanoušek v Americe, Kanadě a možná i celém světě ví, že se konal takový zápas. To je možná i víc než vybrané peníze.

Zastával jste se Rusů žijících v Česku. Pozorujete nějakou podobnou agresi i kolem své osoby?

Spíš jsem o něčem četl. A mrzelo mě to. Sám jsem pravoslavné víry. V našem kostele se setkává spousta Ukrajinců a Rusů. Žádný problém jsem tam neviděl.

Bravo! Kladenský volejbal vybral na Ukrajinu přes sto tisíc korun

Do baráže zbývá skoro 40 dní. Jak se tak dlouho udržovat?

Takovou věc jsem říkal po zápase s Brnem, na Spartě jsem jim to zopakoval. To bude moc těžký. Já, trenéři, ani hráči vůbec nevíme, jak trénovat. To je poprvé, kdy budeme čekat na to, abychom hráli o všechno. Přirovnal bych to k vojákům, kteří se připravují na válku a neví, co je tam čeká. Také nevíme. Samozřejmě půjdeme proti týmu, který bude unavený, může být zraněný. Bude totiž hrát každý druhý zápas o všechno – na rozdíl od nás. Pro nás to bude moc těžké, možná těžší než zápasy v extralize.

Neříkáte si, při vší úctě k prvoligovému klubu, že byste baráž měli uhrát?

To ne. Ale věřím týmu, který máme. Pokud se udržíme, tak se budu snažit 80 až 90 procent týmu udržet. Budeme pak hrát daleko důstojnější roli. Budeme totiž hrát doma, na menším hřišti, před našimi diváky. Věřím, že můžeme hrát daleko lépe a ve vyšších patrech tabulky než letos. Ale teď nás čeká nejtěžší boj a na ten se musíme připravit.

Patřil byste do těch 80 procent?

Poslední dva měsíce jsem moc netrénoval. Občas hraju ve čtvrté lajně, sedm osm minut na zápas. Kdybych teď měl rozhodnout zápas, tak na to nemám. Ale mám přes měsíc, abych se na to připravil. Vím, že mi v tom nic nebrání a připravím se co nejlépe na baráž. Od toho se pak odrazím.

Jan Šejhl