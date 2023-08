Letos uplynulo už čtvrtstoletí od vítězství českých hokejistů na 18. zimních OH. Od té doby je pro nás Nagano podobným symbolem triumfu jako Waterloo pro vítěze nad císařem Napoleonem. V lesku zlatých medailí ale poněkud zanikl jiný milník, který tento sportovní svátek do historie OH přinesl. Tehdy poprvé vyjely na olympijská kluziště ženy. Tedy ještě ne ty naše.

Talentovaná Viktorie Jílková v hokejovém | Foto: archiv V. Jílkové

České hokejistky si musely počkat dalších šest olympijských cyklů – až do roku 2022, kdy se vydaly do Pekingu. Rozhodně nezklamaly a vzestup pak potvrdily dvěma bronzy z MS – vloni v Dánsku a letos v Kanadě.

Viktorie Jílková se narodila v Plzni devět let po bájném Naganu. Aktuální úspěchy českého ženského hokeje ale vnímá úplně bezprostředně. Je totiž zvána na společná soustředění juniorské a seniorské reprezentace, naposledy v srpnu do Chomutova. S reprezentací do 16 let se už dvakrát stala evropskou šampionkou, letos jako kapitánka týmu. Pravidelně nastupuje v českém výběru do 18 let.

Fotbal ustoupil hokeji

Cesty ke sportovním úspěchům jsou různé. Leckdo dojde na vrchol pod patronátem cílevědomých rodičů. Z jiného soudku je příběh Davida Svobody, který vzpomíná, že si až v šestnácti letech analyzoval, ve kterém sportu by měl největší šanci uspět na olympiádě, a vyšel mu z toho moderní pětiboj. Viktorie se také mohla vydat jinou sportovní cestou. Po vzoru staršího bratra hrála fotbal. Zazdil to ale „uřvaný“ trenér, který malé děvče odradil.

Tím lépe pro hokej, s nímž začala už ve školce, když následovala „spolužáky“ do přípravky ve Škodovce. „Postupně jsem ale pochopila, že tam holky nechtějí. A tak jsem hrála s kluky – v Třemošné, pak v Rokycanech, a nakonec s dorostenci v Žebráku. Tam mi vycházeli vstříc tím, že nehrotili tréninkovou docházku a mohla jsem rovnou nastupovat do zápasů. Dvě sezóny jsem hrála v Berouně – také spíš za kluky, ale i za ženy,“ rekapituluje hokejová juniorka.

Zároveň lituje, že v její rodné Plzni ženský hokej, který dosáhl na tři republikové tituly, už nepokračuje. To berounské hokejistky mají titulů šest a po delší odmlce se do nejvyšší soutěže vracejí. Viktorii si ale pro nadcházející sezónu vyhlédl hegemon z Příbrami, ze zvyku ještě občas označovaný jako „Slávistky.“

A tak nebude do nároďáku jezdit jako dřív ze třetí ligy dorostu nebo druhé ligy žen. Což je z pohledu mužského hokeje neobvyklé, vždyť už jen málokdo pamatuje, jak po sestupu Plzně z nejvyšší soutěže v roce 1978 byl z druhé ligy do reprezentace povoláván Bohuslav Ebermann…

Když označení „sportovní obojživelník“ nestačí

V zásadě totiž sedí na dva sporty. Jenže co když je jich více? Dnes už není myslitelné to, co kdysi dávno dokázal Kanaďan Harvey Pulford. Jako kapitán hokejové Ottawy čtyřikrát vyhrál Stanley Cup. Rovněž čtyři tituly získal v americkém fotbalu a v lakrosu. K tomu opanoval americký i kanadský veslařský šampionát, a navíc se stal kanadským šampionem v boxu.

Od té body sportovní specializace notně pokročila, přesto web Českého olympijského výboru uvádí počet 128 závodníků, kteří se kvalifikovali na zimní i letní olympiádu. Česko mezi nimi má tři ženy. Závodily v cyklistice v kombinaci s jejich dominantními zimními sporty. U dvou Kateřin – Neumanové a Nash – to byl běh na lyžích a Martina Sáblíková je synonymem českého rychlobruslení. Pěti sportovcům se dokonce podařilo získat medaili v létě i v zimě.

Viktorie Jílková úspěšně kombinuje hokej s klasickým a thajským boxem. Oběma se věnuje v klubu BC Victoria YMCA Plzeň pod vedením svého otce. „V individuální sportech mi hodně pomáhá centrum MV Olymp; kromě jiného hradí soustředění a turnaje. Jen tamní tréninkové zázemí využívám vzhledem k bydlišti v Plzni méně, než bych mohla. Oporu mám i v Akademii individuálních sportů plzeňského kraje, které platí třeba kondičního trenéra a masérku,“ oceňuje boxerská reprezentantka.

Budeme mít čtvrtou ženu se startem na obou OH?

Kvalifikovat se na OH v obou svých olympijských sportech je snem i Viktorie Jílkové. A říká se, že sen, k němuž přidáte datum, se stává plánem. Tak si ta data srovnejme: v lednu 2024 se ve Švýcarsku koná hokejové MS juniorek. Tam by chybět neměla. Následující rok je seniorský šampionát žen, poprvé pořádaný v Česku. „To mi bude osmnáct, o nominaci musím zabojovat. Ukázat se před domácím publikem by to bylo super,“ vyjadřuje odhodlání studentka sportovního gymnázia.

Úspěch by byl tou nejlepší pozvánkou na zimní OH 2026 v Itálii, což pro české fanoušky také není daleko. Tolik hokej.

Pak je tu také boxerská výzva v podobě letní Olympiády 2028 v Los Angeles. Boxerky se na olympijských hrách objevily později než hokejistky, debutovaly před jedenácti lety v Londýně. Našlápnuto má Viktorie slušně. S boxem se setkala při hokejové kondiční přípravě a zalíbil se jí natolik, že to také dotáhla až do reprezentace.

Mezi řadou turnajových a pohárových vítězství vyčnívá pět titulů české šampionky mezi kadety, a především zlaté medaile z Mistrovství Evropy 2021 v Sarajevu, kde byla vyhlášena nejlepší boxerkou turnaje, a o rok později z italského Montesilvana. Letos jí v rumunské Ploješti obhajoba unikla nejtěsnějším poměrem, přivezla stříbro. Důležitou prověrkou bude listopadové mistrovství světa, pro kategorii kadetů pořádané vůbec poprvé.

Thajský box je na programu „Olympiády neolympijských sportů“

Když do boxerského tréninku zařadila mladá sportovkyně i kopy, bylo jen otázkou času, kdy přijdou první medaile v thajském boxu. Ty mezinárodní začala sbírat před pěti lety. Včetně nejcennějších, zlatých z mistrovství světa 2019 v turecké Antálii a 2022 v malajském Kuala Lumpuru.

Na olympiádu tudy zatím cesta nevede, ačkoli mezinárodní federace IFMA usilovně pracuje na přijetí „Muaythai“ do rodiny olympijských sportů. Nicméně na Evropské hry, jakož i Světové hry (neformálně označované jako „olympiáda neolympijských sportů“) Česko své reprezentanty posílá.

Petr Šikola