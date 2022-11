„Nyní jsme se rozhodli vyzkoušet další možnost pomoci podpory prevence pro zdraví člověka, konkrétně na rakovinu prsu, varlat a prostaty ve spolupráci s AKESO Holding a.s. Nemocnice Hořovice a to tím, že nastoupíme k mistrovskému utkání krajské ligy mužů ve speciálně vyrobených dresech, které budou následně vydraženy a získané peníze poukážeme na účet Nemocnice Hořovice,“ přidal informace k utkání Marek Potěšil a dodal: „Rakovina prsu je druhou nejrozšířenější rakovinou u žen a jedna třetina onemocněných bohužel nemoc nepřežije. Ve věku 15 až 35 let se u mladých mužů nejčastější objevuje rakovina varlat. Pokud se nemoc zachytí včas, je velká šance tyto nemoci překonat. V obou případech je nutná prevence a osvěta, včetně pravidelného samovyšetření a my tímto apelujeme na preventivní prohlídky u lékaře, které spoustě lidem mohou zachránit život. Po celém světě je říjen brán jako měsíc prevence rakoviny prsu a podpory nemocných žen. Listopad je naopak věnován mužům akcí Movember, která je zaměřena na prevenci v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a prostaty.“

Organizátoři utkání věří, že se najde hodně podporovatelů akce jak mezi potenciálními sponzory, tak i mezi fanoušky. Hořovický stadion by měl být velmi zaplněn.

