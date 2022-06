Byla to pro mě priorita. Měl jsem i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se po povedené sezoně zůstat v Kladně. Ještě před baráží jsme se o tom s Jardou (Jágrem) bavili a říkal mi, že tyhle věci nechce řešit potom během baráže. Když to úspěšně skončilo, tak jsme to doladili.

Spolu s vámi klub oznámil, že zůstávají také brankář Landon Bow a obránce Jake Dotchin. Jak důležité je, že se podařilo udržet i je?

Je fajn, že zůstane jádro týmu z minulé sezony a nebudou se měnit všichni hráči, jako to někde bývá. Všichni víme, že Bowsie je kvalitní brankář, takže můžeme být jenom rádi, že jsme ho podepsali. To samé s Dotchem. Je to rázný obránce, jaký je v každém týmu potřeba.

Pro vás to bude už šestá sezona za Kladno. Napadlo by vás tenkrát, když jste přicházel, že z toho bude takový vztah mezi vámi a klubem?

Určitě ne. Tehdy jsem sem náhodou přijel, protože jsem tady studoval střední školu. Pak jsme se zkontaktovali s agentem a on mi řekl, že to zkusíme v Kladně. Přišel jsem do cizího města a vyšlo to. První dva roky to ale bylo těžké, protože jsem hrál až čtvrtou lajnu. Vyplatilo se ale počkat.

Bow, Dotchin i Zikmund. Rytíři odhalili první jména pro novou sezonu

Jak se budete ohlížet za uplynulou sezonou?

Já jsem spokojený. Začínal jsem na Spartě, kde jsem nedostával tolik prostoru, kolik jsem si představoval. Volal jsem proto agentovi, aby zkusil domluvit nějakou výměnu. Nakonec se to povedlo. Přišel jsem do Kladna, kde do mě trenéři vkládali veškerou důvěru, hrál jsem přesilovky i oslabení a měl jsem hodně icetimu. Snad jsem jim to bodově vrátil.

Bylo to právě projevenou důvěrou, že šly vaše statistiky zase nahoru?

Jestli si to pamatuju správně, tak první zápas jsem začal dokonce s Džegrem v lajně. Snad hned ve druhém střídání jsem dal góla po tom, co mi nahrál. Bylo to hned jiné. Byl jsem ve známém prostředí, všechny jsem znal a trenéři zase znali mě, takže věděli, co ode mě můžou čekat.

Bez Pastrňáka by bylo daleko těžší získat bronz, tvrdí Jágr

V baráži bylo jasným cílem se udržet, což se podařilo. Byla tedy sezona z klubového pohledu úspěšná?

Určitě byla úspěšná. Nebylo to ale nic jednoduchého, jak jsme měli měsíc a půl volno. S nikým jsem se o tom nebavil, ale začínal jsem se toho bát, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme. Jihlava byla rozjetá, my jsme stáli. Já jsem navíc nemohl ani trénovat, ani hrát, protože jsem měl zlomený palec. Bál jsem se, aby na nás nenaskočili a nepřekvapili v prvních dvou zápasech u nás. Naštěstí jsme si ty zápasy v klidu pohlídali a pak už šlo o to vyhrát jeden zápas u nich.

Tomáš Plekanec v rozhovorech říkal, že si chce v příští sezoně zahrát play off. Máte stejné cíle?

Určitě by bylo fajn nakouknout aspoň do předkola. Mít klidnější sezonu a nehrát baráž by byl úspěch.

Teď máte suchou přípravu na další ročník. Jak probíhá?

Tréninkový plán máme klasicky od pondělí do pátku a každý den trénujeme jednofázově. Jinak je to klasika – běháme, máme posilovny. Trénujeme do 1. července, ale já bych měl končit dřív. Snad mě trenéři pustí na mojí svatbu.

Rekonstrukce zimáku: vzduchotechnika je téměř hotová, co pružné mantinely?

Jaký máte vy vztah ke každoroční suché přípravě? Řada hráčů ji nemá ráda.

Já to mám rád. Je to období, kdy se jenom maká, člověk si odjede to svoje a může jít v klidu a s čistou hlavou domů. Neřeší se žádné výsledky a kanadské body.

Zmiňoval jste svatbu. Jaké jsou tedy vaše plány na léto?

Prvního července máme svatbu a pak jedeme zpátky do Prahy. Možná pak pojedeme na chvíli někam do tepla.

Zářil mezi českými juniory, teď sní o NHL. Miura ale nezapomněl ani na Kladno