Zohorna, jenž naposledy oblékal dres Mladé Boleslavi, tak na dobrodružství za velkou louží stále čeká.

„Zatím se všechno odsouvá. Včetně přípravného kempu, na který jsem měl odlétat původně na konci července. V tuhle chvíli by z toho měl být začátek listopadu. Samozřejmě to hodně mrzí. Dostanete životní šanci, jste natěšený a najednou stojíte na semaforu, na kterém svítí pořád červená. Ale všichni to musíme brát, jak to je. Nejsem jediný, kdo musí měnit plány,“ řekl pro klubový web Boleslavi Radim Zohorna.

Čtyřiadvacetiletý havlíčkobrodský rodák zvolil na udržení se v tempu nejlogičtější variantu. Je s týmem Bruslařů, kde působil v předchozích dvou sezonách

„Vzájemná spolupráce mezi námi a Radimem dává smysl jemu i nám,“ přiblížil sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Václav Nedorost. „Radim se díky tomu dobře připraví na NHL, bude v tempu. Nám to pro změnu pomůže v začátcích sezony, kdy je potřeba, aby nám takříkajíc neujel vlak,“ dodal Nedorost.

„Navíc je super, že s Radimovým působením u nás nemáme žádné dodatečné náklady. Všechno, co je potřeba, si hlídá a hradí sám. I to ukazuje, jak moc stojí o to v Boleslavi hrát,“ zakončil.

Také sám Zohorna si vítané novinky v prapodivné době váží. „Je to rozhodně lepší, než celé léto a podzim jenom trénovat. Těší mě, že mě Boleslav vnímá jako přínos a jako někoho, kdo může pomoct. Jsem strašně rád, že když už je to takhle, můžu být alespoň v Mladé Boleslavi. Mám to tady rád, všechno a všechny znám. A děkuji samozřejmě Pittsburghu, že s tím okamžitě souhlasil,“ přiblížil dvojnásobný držitel mistrovského titulu s Kometou Brno.

Mladou Boleslav čeká druhé přípravné utkání už v úterý, od 18.00 se představí v Liberci. Dost možná i se Zohornou. Ten pak už bude jen čekat, zda na výše zmíněném semaforu s nálepkou NHL dostane konečně zelenou.