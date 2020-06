Řeč je o bývalém především mládežnickém reprezentantovi Kamilu Krepsovi. Posílení trenérského týmu o bývalého útočníka Floridy s více než 230 starty v nejprestižnější hokejové soutěži světa klub oznámil prostřednictvím svého webu.

Pětatřicetiletý rodák z Litoměřic by se měl v Kralupech věnovat hned dvěma mládežnickým kategoriím. „Má chuť kralupský hokej i klub podpořit a poznat,“ uvedlo vedení HK Kralupy s tím, že Kamil Kreps pomůže s hokejovým rozvojem hráčů páté třídy a také s vedením týmu juniorů v Redstone extralize.

U nejstarší mládežnické kategorii bude spolupracovat se stejně starým Davidem Švagrovským, který coby hráč rovněž působil za oceánem, byť mezi dospělými „pouze“ v nižší AHL.

Českým příznivcům se Kreps naposledy připomněl třemi sezonami v barvách Třince, v jedné z nich došel s týmem až do finále extraligy. Druhým výrazným úspěchem je zisk bronzové medaile na mistrovství světa hráčů do osmnácti let v roce 2002.