/ROZHOVOR/ Už se to blíží. Na detailní informace z rozsáhlé ankety na téma Jak milují Češi se můžete těšit již od 24. června ve stejnojmenném letním speciálu vašeho regionálního Deníku. Alespoň drobnou ochutnávku čtenářům v rozhovoru poskytl ředitel redakcí Deníku Roman Gallo.

Ředitel redakcí Deníku Roman Gallo. | Foto: Deník / Klára Cvrčková

Co vás inspirovalo k vyhlášení této ankety?

Rodinné a partnerské vztahy a vše, co k nim patří, tedy i sex, náleží k tomu nejdůležitějšímu v našich životech. To ukázaly i reakce v naší anketě. Chtěli jsme se podrobněji podívat na to, jak dnešní Češi vnímají nevěru a sex, jaké mají idoly, co pro ně znamená rodina, láska… Taková data v uceleném průzkumu nebyla nikde k dispozici – tak jsme se rozhodli pro vlastní anketu.