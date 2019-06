Podle mnoha průzkumů je předstírání orgasmu značně rozšířené zejména u žen. Podle nejnovější studie australských odborníků z Western Sydney University se k tomuto jednání uchyluje celých 68 procent lidí, dalších 22 procent pak svůj orgasmus minimálně zveličuje. To znamená, že celých 90 procent lidí není v otázce svého orgasmu obrazně řečeno pravdomluvných.

„Bohužel za to může i kulturně podmíněná orientace na muže, tedy na to, aby si sex užil především on. Ženský orgasmus je přitom od toho mužského odlišný, více žen například dosáhne orgasmu drážděním klitorisu než vaginálním drážděním,“ podotkl Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz s tím, že ženy pro své vyvrcholení obvykle potřebují více času než muži.

Hraný orgasmus jako cesta k tomu skutečnému

Jaké mají lidé pro předstírání orgasmu důvody? Podle uvedené studie je nejčastějším důvodem dát partnerovi či partnerce pocit, že odvedli dobrou práci. Tento důvod ovšem nebývá častý u promiskuitních lidí. Ti obvykle příliš nehledí na to, aby jim vztah vydržel co nejdéle, a proto nemají důvod se k této „milosrdné lži“ uchylovat. Předstírají tak orgasmus spíš proto, aby urychlili nebo ukončili nudný sex.

Třetím typickým důvodem je snaha sexuální prožitek vylepšit. „Opět platí, že rozšířenější je tento důvod u žen. Větší snaha muže je pak může samotné odměnit skutečným orgasmem,“ vysvětluje Adam Durčák. Muži podle něj naopak svůj orgasmus velmi často předstírají proto, aby nemuseli své partnerce vysvětlovat, proč se jim skutečného vyvrcholení nedaří dosáhnout.

„Muži konverzace na toto téma nemají rádi, stydí se o tom mluvit. Proto raději předstírají,“ doplňuje Durčák. Pětici nejběžnějších důvodů pak uzavírá účelná snaha obelhat partnera. Tento důvod je oproti prvním čtyřem poměrně vzácný, přičemž jej častěji uvádějí lidé, kteří se snaží maskovat nevěru nebo nespokojenost ve vztahu.