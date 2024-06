Vše začalo když policejní hlídku z berounského oddělení hlídkové služby pprap. Petra Zimu a pprap. Adama Kubů vyslal operační důstojník na konci dubna do Tetína, kde se měl podle oznamovatele nacházet dvaašedesátiletý muž s krvácejícím zraněním na horní končetině, které si měl způsobit pořezáním.

Když policisté dorazili po několika minutách na místo události, spatřili přes okénko bezvládné tělo muže ležícího na pohovce. Policisté okamžitě zasáhli.

„Ihned, co se hlídka dostala dovnitř, zahájila u zraněného muže, který ztrácel vědomí, první pomoc. Nasadili turniket na zraněnou ruku, aby zamezili vykrvácení, po celou dobu s ním velice citlivě komunikovali a posléze společně s hasiči jej přenesli ven, kde ho předali do péče zdravotníků. Ti muže transportovali pozemní cestou do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Rychlý příjezd a okamžité poskytnutí první pomoci od zasahujících policistů muži zachránilo život.

Podle Richterové se jedná již o třetí záchranu života od policistů pprap. Petra Zimy a pprap. Adama Kubů. „Jsou pokaždé v takto náročných chvílích dokonale sehraní, a díky jejich nejen zkušenostem se jim podařilo osoby zachránit," doplnila mluvčí.