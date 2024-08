„Požár vybydlené budovy jsme měli nahlášen ve čtvrtek 8. srpna v 19.17 hodin s tím, že se neví, jestli jsou uvnitř nějaké osoby. Na místo vyjely profesionální jednotka hasičů z Berouna a dobrovolné jednotky ze Svatého Jana pod Skalou, Vysokého Újezdu a Rudné. Na místo dorazily do deseti minut. Zahájily průzkum, zda se nikdo uvnitř nenachází. Požár menšího rozsahu jsme hasili vysokotlakým proudem. V 19.37 hodin jsme ho lokalizovali,“ uvedl tiskový mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Na místo dorazila i záchranná služba, jelikož ale hasiči v objektu nikoho nenašli, zase odjela. V 19.45 hodin ohlásil velitel hasičů likvidaci požáru. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

Při květnovém požáru, konkrétně 27. května, zde parta lidí grilovala. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. „Požár jsme tehdy měli ohlášen v 21.34 hodin s tím, že se jedná o požár grilu na propanbutan. Jednalo se o mimořádnou událost. Z objektu se samovolně evakuovalo jedenáct osob, nikdo nebyl zraněn. Majitel škodu vyčíslit nepožadoval,“ dodal Holomčík.

Budova a pozemky bývalých drůbežáren patří podle katastru nemovitostí firmě S.J.U. rock s.r.o., kterou vlastní podnikatel Jan Rychtera z Plzně. O pozemky a budovu se mu stará správce Tomáš Veverka z Berouna. „Čekáme na stavební povolení, které máme podáno od května. Mělo by zde vyrůst patnáct rodinných domů. Všechno již bylo zbouráno kromě hlavní budovy, kterou si přál Svatý Jan pod Skalou při změně územního plánu zachovat,“ uvedl správce, který do doby, než získá stavební povolení, pronajal pozemek airsoftovým nadšencům.

„Víme, že si tady o víkendu hrají na vojáky. V týdnu je to tady ale obvykle prázdné. Zřejmě tam chodí nějací feťáci. Včera tady bylo mnoho hasičů, policie i záchranka, ale nevíme, co se stalo. Kouř jsme necítili,“ uvedli v pátek sousedé, kteří už měli kvůli výstavbě rodinných domů schůzku s vedením obce.

„Moc se nám to nelíbí, protože přibude doprava. Už takhle o víkendu je to jedno auto za druhým. Všichni jezdí do Svatého Janu pod Skalou. Ale asi lepší, než tady mít požár každých čtvrt roku,“ uzavřel jeden ze sousedů.