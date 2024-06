"Muži se se ozval neznámý zájemce, který předstíral zájem o zboží a zaslal mu odkaz na přepravní společnost. Po otevření odkazu se oznamovateli zobrazilo přihlášení do internetového bankovnictví, do kterého zadal přihlašovací údaje a poté potvrdil navazující kroky. Po chvíli zjistil, že mu z jeho bankovního účtu někdo odčerpal téměř 20.000 korun českých," informovala berounská policejní preventistka Simona Vacherlohnová.

Tomuto typu podvodu se říká reverzní podvod. Pachatel se postaví do role falešného zájemce o koupi, předstírá zájem o zboží a nabídne prodávajícímu zajištění veškerého komfortu spojeného s jeho prodejem a následnou přepravou. Ve většině případů probíhá komunikace mezi oběma stranami písemně, a tak pachatel zašle prodávajícímu prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím jiné komunikační platformy odkaz na přepravní společnost. "Po otevření odkazu je prodejce nasměrován na falešné internetové bankovnictví, do kterého vyplní veškeré přihlašovací údaje. V tuto chvíli již údaji disponuje pachatel, který údaje využije ke skutečnému přihlášení do internetového bankovnictví a následně pak převádí a odčerpává finanční prostředky na další účty," vysvětila Vacherlohnová.