V areálu zámku byly na příchozí přichystány stánky s občerstvením, tradiční svařák a stánky s vánočními dekoracemi, pečivem, adventními věnci.

Letošní králodvorský advent byl zahájen „Andělskou zahradou“, kde děti na jednotlivých stanovištích plnily dané úkoly, a sice nejen vědomostní, ale vyzkoušely si i zručnost a nechyběl ani pohyb třeba se zvonečky v ruce.

Ve stanu na zámku již bylo vše připravené, aby děti z Domečku Hořovice mohly sehrát Vánoční příběh tak trošku netradičně. Toto vystoupení mělo u publika velký úspěch, za kterým jistě stála i Zuzana Chocová, která to s dětmi nazkoušela.

Jak čas ubíhal, krátil se čas králodvorského adventu a to byla ta správná chvíle, aby podium patřilo zpěvákovi Pavlu Vítkovi. V tu chvíli ve stanu již čekaly více jak čtyři stovky natěšených posluchačů, jelikož Pavel Vítek jim nabízel jeden jeho hit za druhým, a svoje vystoupení obohatil o písničku z filmu Bella a Sebastián, kterou si zazpíval s dětmi z hořovického Domečku.

Úžasné, parádní a dechberoucí vystoupení vystřídali předsedkyně kulturní komise Jitka Egartová spolu s Janou Chlupovou a poslancem parlamentu ČR Janem Skopečkem, aby vyhlásili výsledky soutěže třetího ročníku o nejchutnější vanilkové rohlíčky. Ty má tolik rád králodvorský starosta Petr Vychodil, který poté, co vítězové byli odměněni, přivítal a zároveň všem poděkoval za účast a podporu této akce. Vyzdvihl i práci kulturní komise a poděkoval za nápad mít vlastní keramické hrnečky s potiskem počapelského kostelíku.

Poté již přišlo na to, na co všechny přítomné děti s doprovodem tolik čekaly - rozsvícení „nového“ vánočního stromečku přímo u zámku. Zaznělo deset, devět…. jedna a stromeček se nádherně rozzářil. Všichni přítomní si moc pochvalovali, že město Králův Dvůr přistoupilo na variantu několik let „zrající“ v hlavách členů komise - rozsvítit stromeček přímo na zámku, za což jim patří velké děkujeme.

Přesto se našla i nemalá část přítomných návštěvníků, kteří si nenechali ujít rozsvícení králodvorského vánočního stromu před radnicí.