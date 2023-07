Obyvatelé Lochovic i blízkých obcí si v sobotu 1. července odpoledne užili bohatý kulturní program spojený s gastronomickými zážitky. U kostela zaparkovalo v okolí již dobře známé autíčko Knappuccino, které láká na vynikající cukrářské lahůdky a kávu. Kluci ze Sole in Forno zase v peci na dřevo připravili tradiční neapolskou pizzu, kterou mohli příchozí zapít dobrým pivem nebo sklenkou prosecca.

Letní kino, gastrozážitky a koncert v Lochovicích. | Foto: Jana Kolomazníková

Výborné jídlo a pití doprovodila živá hudba. Během odpoledne si k místnímu kostelíku přišly mimořádnou atmosféru užít desítky dospělých i dětí. Seděli u stolů nebo leželi na dekách pod rozkvetlými lipami.

Pozdní večer patřil filmové projekci. Pořadatelé zvolili lochovickou klasiku Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka, pro jehož natáčení si filmaři před lety vybrali místní fotbalové hřiště.

Venkovní koncert tenorů i funky kapely rozvlnil berounské letní kino

Neopakovatelnou atmosféru letního kina chtějí manželé Knápkovi, kteří program zorganizovali, přenést i do dalších obcí. „Stačí se jen ozvat a my přijdeme,“ vzkazuje Tomáš Knápek. A činorodí manželé mají i další plány a nápady do budoucna. „Chystáme cukrářskou výrobnu, ve které budeme vyrábět francouzské cukrářské speciality,“ prozradil Tomáš. Mlsné jazýčky si tak již brzy pochutnají třeba na máslových croissantech.