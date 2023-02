Nové album nese titul Shine On Me a fanoušci v něm najdou i populární skladbu Happiness, která se držela dvanáct týdnů na celostátní hitparádě rádia Frekvence 1. Jak prozradil zpěvák a kytarista Thomas Klika, jednotlivé skladby alba reflektují a popisují jeho zásadní životní zkušenosti. „Je to například o tom, jak jsem žil v USA a o stěhování do Česka, ale také jak jsem třeba potkal svoji ženu, o založení rodiny,“ prozrazuje frontman.