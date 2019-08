Mise této události je jasná. „Slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví,“ říkají o Dnech evropského dědictví organizátoři.

Veřejnosti se tak otevřou nejen hrady, paláce či katedrály, ale více objektů: národní parky, uhelné doly, vykopávky, ale i techničtější památky, jako například protiletadlové kryty či parníky. „Otevírají se dveře soukromých i veřejných budov, jako jsou radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy a podobně, které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně,“ vysvětlují organizátoři.

Pokud se u vstupu některých památek vybírá vstupné, lidé by se do nich v rámci Dnů evropského dědictví mohli dostat zdarma. „V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program. Například zvláštní prohlídková trasa, koncert či výstava,“ vysvětlují organizátoři.

Cílem události, kdy můžete vyrazit na různé památky, je podle organizátorů hledání kořenů evropské, ale i světové civilizace. Proto můžete při návštěvě památek počítat i s řadou doprovodných akcí: ať už to jsou přednášky, nebo koncerty, případně městské slavnosti, či soutěže. Jednotlivé země v rámci Evropy vyhlašují svá národní témata, čímž vyzdvihují určité fenomény národního dědictví.

Dny evropského dědictví se nevyhnout pochopitelně ani Berounu. Budete moci vyrazit hned na několik akcí: jednou z nich je například možnost navštívit kostel sv. Jakuba na Seydlově náměstí, a sice 7. září od 8 do 12 hodin, potom od 12.30 do 15 hodin; potom 8. září od 12.30 do 17 hodin.

Další událostí je například možnost navštívit výstavu Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech. Tu můžete obdivovat v Jenštejnském domě na Husově náměstí. Přijít můžete 7. září od 8 do 18 hodin a 8. září od 9 do 17 hodin.

Přijít se můžete podívat i na Plzeňskou bránu; 7. září od 8 do 18 hodin, 8. září potom od 9 do 17 hodin.