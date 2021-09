Na samotný závěr nemohlo chybět společné foto nejen do kroniky a na památku, ale i pro Berounský deník.

Absolutní vítězkou soutěže o nejlépe upečenou a naservírovanou porci kachny se stala Magda Kopalová se 108 body. Vítězka obdržela pohár za první místo spolu s cenou, kterou byl foto let z hořovického letiště v délce 30 minut, na kterém si trasu Magda zvolí dle vlastního přání.

Oba moderátoři se svého úkolu zhostili na výbornou, především Petr Nájemník měl co dělat, aby se udržel a "vzorky" nevzal útokem. Pořadatelé ho pro jistotu vybavili příborem na ochutnávání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.